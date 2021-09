5 herfstontbijtjes voor een instant warm gevoel van binnen

Zoete pompoenbroodjes

Brenda Kookt heeft een recept voor kaneelbroodjes met een herfstachtige twist. Deze pompoenbroodjes zijn helemaal niet moeilijk om te maken. Het enige wat je nodig hebt is een blik croissantdeeg, pompoenblokjes, koekkruiden en donkere basterdsuiker. De roomkaastopping maak je door poedersuiker en vanille-essence door de roomkaas heen te roeren.

Gebakken appels met havermout en Griekse yoghurt

Kun jij geen afstand doen van je bakje Griekse yoghurt in de ochtend? Lees even mee, want dit recept van Made by Ellen met yoghurt is volledig herfstproof. Zet een schaal in de oven met appels, Griekse yoghurt, havermout, honing, kaneel, olijfolie en amandelen en binnen 25 minuten heb je een topontbijt.

Vegan congee

Geen zoetekauw? Dan is deze vegan congee, een Chinese variant op rijstepap, van A StepFull of You iets voor jou. Foodblogger Helen gaf het recept dat haar moeder altijd gebruikte een plantaardige draai en kookt daarom de rijst in groentebouillon en gember. Als topping gebruikt ze champignons, bosui, sojasaus, zeewier en sesam.

Havermout met appel, pompoen en pecannoten

Wie het liever houdt bij een simpele kom met havermout gaat voor de apple pumpkin oatmeal van The Endless Meal. Is zo klaar en proeft naar appeltaart met een vleugje pompoen.

Overnight pecan pie French toast

Deze wentelteefjes van Baker by Nature - die zijn gedrenkt in maple siroop en pecannoten - kosten wat tijd, maar zijn het meer dan waard. Het brood moet 6 uur weken in een mix van melk, slagroom, eieren en vanille. Daarna giet je er mengsel van bruine suiker, maïsstroop, maple siroop en pecannoten over en zet je het voor 35 minuten in de oven.

Hoe gezond is ontbijten? Diëtiste Wendy legt uit

Bron: Pinterest