5 voordelen van het drinken van augurkensap

1. Helpt tegen kramp

“Uit een klein onderzoek werd duidelijk dat het drinken van een half glas augurkensap de tijd verkortte dat een sporter last had van kramp. Het is niet duidelijk hoe dit effect precies tot stand komt, omdat het er al was voordat het augurkensap kon worden opgenomen in het lichaam”, vertelt Astrid Postma-Smeets van het Voedingscentrum. Heb je een belangrijke wedstrijd op de planning staan en ben je bang voor kramp? Dan kun je dus proberen of het effect heeft op je spieren.

2. Vitaminen en antioxidanten

Naast dat het dus spierkramp kan verkorten, zit het vocht in een pot augurken boordevol antioxidanten en vitamine C en E. Deze cocktail geeft je immuunsysteem een boost (dag griepjes!) en je lichaam een fijne opkikker, zo schrijft Cosmopolitan.

3. Menstruatie

Mocht je tijdens je menstruatie behoefte hebben aan zout, heel veel zout? Dan kan augurkensap je wel eens kunnen verlossen van deze craving. Het zuur in augurken uit pot helpt je drang naar zout te stoppen.

4. Budgetvriendelijk

Zit je dagelijks in de sportschool en geef je stiekem best veel geld uit aan al die sportdrankjes? Dan kan augurkensap een goedkoper alternatief zijn. Mits je de smaak lekker vindt (of je neus dichtknijpt). Bovendien drink je zo geen drankje vol suiker. Hou je niet van augurken? Dan kun je ook komkommers met knoflook, zout en azijn in een pot doen om je eigen komkommersap te maken.

5. Gewichtsverlies

Volgens een studie van het Central Research Institute in Japan helpt het dagelijks drinken of eten van azijn om overtollige kilootjes kwijt te raken. Azijn is het hoofdingrediënt van augurkennat. Reken maar uit!

Elk voordeel...

Een nadeel van augurkennat drinken is er natuurlijk ook. Zo weet Astrid van het Voedingscentrum te vertellen dat met name je tanden een overmatige consumptie van augurkensap niet in dank zullen afnemen. “In augurken zit veel zuur. En zure dranken zorgen ervoor dat het tandglazuur over grote oppervlakken wegslijt. Dat heet tanderosie. De tanden voelen pijnlijk aan en worden zwakker. Als het slijtproces eenmaal is ingezet, is het niet te repareren. Hoe vaker tanden in contact komen met zuur, hoe groter de kans op tanderosie.”

