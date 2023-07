5x de lekkerste recepten met aardbeien

Zet een hoge pan op het vuur met een klein scheutje water. Was de aardbeien, verwijder de kroontjes en halveer de helft van de aardbeien om ze vervolgens te laten stoven in de pan. Voeg na een paar minuten de kristalsuiker en de vlierbloesemsiroop toe en laat inkoken tot een compote.

Verwarm ondertussen de kokosmelk op een zacht vuur, snijd de vanillestok in de lengte open en doe de zaadjes en de peul in de kokosmelk.

Schep wat compote onder in een glas of een schaaltje en schep er de rijstpap op. Zet deze vervolgens even in de koelkast, zodat-ie kan opstijven.