5x originele recepten met spruitjes

Voor iedereen die met overgebleven spruitjes zit of als je simpelweg zin hebt in een ander soort recept.

Ovenschotel met spruitjes

Ovenschotels zijn uitermate geschikt voor restjes. Keuken Liefde haalt de herfst in huis met een ovenschaal vol met spruiten, gehakt, aardappelen, kaas en een warm specerijenmengsel.

Uit de wok

Geen zin in een standaard AGV’tje? Brenda Kookt heeft een recept voor gewokte spruiten met cashewnoten. Vervang de spekjes voor de plantaardige variant en je hebt het perfecte recept voor een Vega Vrijdag.

Spruitensoep

Van tomatensoep tot broccolisoep: bijna alle groenten tover je in een handomdraai om tot een lekkere soep. Dat geldt natuurlijk ook voor de spruit. Lekker van bij ons maakt spruitensoep met uien, aardappel, spek en pens.

Door een quiche

Lekker Tafelen tipt een recept voor een quiche waardoor je de herfst bijna kunt proeven. Deze quiche is gevuld met spruiten, walnoten, spek en kaas. Weer eens iets anders dan een stoofschotel.

Op brood

Dit recept van The Original Dish doet haar naam eer aan. Heb je er ooit aan gedacht om overgebleven spruiten de volgende dag op brood te eten? Het recept is simpel: allereerst bak je een paar plakken bacon knapperig in de pan. Voeg een scheut olijfolie toe aan het overgebleven baconvet en bak hier de spruiten in tot ze karamelliseren. De spruiten en bacon eet je vervolgens op een knapperig boterham met burrata, geroosterde hazelnoten en honing.

