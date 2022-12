5x tips voor de lekkerste borrelplank met de feestdagen

Kies voor één showstopper, en maak dat het centre piece van je borrelplank. Bijvoorbeeld een mooie gravad lax (gemarineerde zalm). Dat is het gerecht waarvoor je dan echt even moeite doet. Bouw de plank verder op met wat eenvoudigere gerechtjes. Allemaal vis, of aangevuld met lekkere groenten- of vleesgerechtjes en sausjes of dips. En natuurlijk brood of toastjes.