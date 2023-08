6 manieren om je pastasalade een stuk gezonder te maken

Een gezonde maaltijd bestaat uit een aantal componenten: veel groenten, volkorenproducten, gezonde vetten, voldoende eiwitten en weinig tot geen zout en suikers. Lang niet iedere pastasalade voldoet hieraan. Zo wordt in de meeste gevallen standaard pasta in plaats van volkorenpasta gebruikt en vergeten (of weigeren) veel mensen goede vetten toe te voegen. En die eeuwige mayonaisedressing? Daar zijn heus betere alternatieven voor.

Met deze 6 ingrediënten maak jij voortaan enkel nog pastasalades waar je lijf blij van wordt.

1. Volkorenpasta

Regel nummer één bij het creëren van een gezonde pastasalade is kiezen voor een gezonde basis. Traditionele of ‘witte’ pasta is niet per definitie ongezond, maar voedzaam? Ook niet per se. Deze pasta is namelijk afkomstig van geraffineerd tarwe, waardoor de voedingsstoffen die van nature in tarwe aanwezig zijn, verloren zijn gegaan. Bij volkorenpasta zijn de vliesjes van tarwe intact gebleven. Die vliesjes zijn rijk aan vezels, vitaminen en mineralen, waardoor dit type pasta een verzadigd gevoel geeft, je van langdurige energie voorziet en helpt de bloedsuikerspiegel stabiel te houden.

Beeld Getty Images

2. Veel en kleurrijke groenten

Gezond eten doe je met groenten in alle kleuren van de regenboog. En in zo’n pastasalade zien al die kleuren er ook nog eens heel fris en gezellig uit. De enige regel die hier geldt, is: hoe meer groenten, hoe beter. Groenten voegen een flinke portie vezels, vitamines en mineralen toe aan je maaltijd. Ook zitten ze boordevol antioxidanten, die een positief effect hebben op het afweersysteem, het hart en de huid. Wil je echt losgaan met groente? Kies dan voor courgetti in plaats van pasta (hier lees je hoe je voorkomt dat de courgetti waterig wordt).

3. Gezonde vetten

Gezonde vetten zijn onmisbaar voor het lichaam. Ze zijn nodig voor de opbouw en bescherming van cellen en zorgen voor een goede werking van de hersenen, ogen en spieren. Ook en zelfs júist als je wilt afvallen, zul je gezonde vetten moeten eten. Ze stimuleren je metabolisme, waardoor het lichaam makkelijker vet verbrandt – hoe tegenstrijdig dat ook klinkt. Voeg bijvoorbeeld een handje noten of zaden toe aan je pastasalade. Ook avocado en olijven zijn een geweldige bron van onverzadigde vetzuren.

Beeld Getty Images/Westend61

4. Eiwitten

Het consumeren van voldoende eiwitten is cruciaal voor een goede gezondheid. Eiwitten vormen niet alleen de bouwstenen van de spieren, maar brengen ook de hormonen in balans, verhogen het immuunsysteem, geven een verzadigd gevoel én leveren energie. Eiwitten toevoegen aan je pastasalade kan op veel verschillende manieren. Gezonde dierlijke opties zijn bijvoorbeeld gerookte kip en tonijn op waterbasis, maar ook eieren, peulvruchten en magere kaassoorten dragen bij aan een goede eiwitbalans.

5. Slanke dressings

Al zijn de hoofdingrediënten van je salade nog zo gezond; een verkeerde dressing kan een hoop tenietdoen. Kies daarom voor een slanke dressing op basis van een gezonde olie. Een populaire combinatie is olijfolie, versgeperst citroensap en een scheutje honing. Of ga voor een smaakvolle Italiaanse dressing met olijfolie, balsamicoazijn en rodewijnazijn. Een andere simpele en gezonde optie is een dressing van olijfolie, avocado-olie en appelazijn. Breng de dressing eventueel op smaak met (een klein beetje) zout en peper.

Beeld Getty Images

6. Kruiden en specerijen in plaats van zout

Draai je nog even flink aan de zoutmolen voordat je je pastasalade serveert? Niet doen: zout verhoogt de bloeddruk en vergroot het risico op hart- en vaatziekten. Gebruik in plaats daarvan kruiden en specerijen. Die geven gerechten extra smaak en kennen geen gezondheidsrisico’s. Sterker nog: kruiden en specerijen bevatten ontzettend veel antioxidanten en beschikken over ontstekingsremmende eigenschappen. Déze vijf kruiden zijn heel geschikt om als vervanger voor zout te gebruiken.

Pasta snel laten afkoelen voor je salade? Dat doe je zo:

Bron: Freundin.de, Consumentenbond, Nierstichting, Voedingscentrum