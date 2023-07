6x de heerlijkste bijgerechten voor pulpo en ceviche

Pimp je pulpo of ceviche met de lekkerste bijgerechen. De frisse smaken van de Mexicaanse en Peruaanse keuken dansen als een salsa over je tong.

Limoen-leche de tigre

Voor 4 porties

• 25 g verse gemberwortel, geschild en in stukken gesneden

• 1 flinke stengel bleekselderij, fijngesneden

• ½ groene jalapeñopeper, fijngesneden

• 15 g suiker

• 1 grote teen knoflook

• 200 ml vers limoensap

• Snuf zout Extra nodig:

blender, bolzeef Bereidingstijd: 25 min. Kcal.: 50 per portie

Doe alles behalve het limoensap en zout in de blender en mix zo glad mogelijk. Voeg het limoensap toe en draai nog 2 min. in de blender. Proef en voeg naar smaak zout toe. Giet de saus door een bolzeef op een kom en druk de pulp goed uit.

Chulpe mais

Zet een koekenpan met glazen deksel op middelhoog vuur en voeg royaal geklaarde boter of ghee toe. Bak de chulpe mais met een deksel op de pan tot de korrels goudbruin zijn. Let op: ze kunnen door de resthitte doorkleuren nadat je ze uit de pan hebt gehaald. Voeg zout naar smaak toe.

Bereidingstijd: 10 min.

Kcal.: 160 per 60 g

Citrussalsa

Voor 10 porties

• 100 g coeur de boeuf tomaten, in blokjes

• 50 g kumquat, grofgesneden

• 1 kleine witte ui, in blokjes

• 2 g zout

• 1 rode jalapeñopeper, grofgesneden

• 2 g koriandersteeltjes, grofgesneden Extra nodig:

staafmixer Bereidingstijd: 15 min. Wachttijd: 30 min. Kcal.: 10 per portie

Doe tomaat, kumquat en ui in een kom, meng met het zout en laat 30 min. staan. Giet het vrijgekomen vocht af. Doe de jalapeñopeper en koriandersteeltjes erbij en mix alles met de staafmixer tot fijne salsa.

Aji amarillo-olie

Doe 100 ml zonnebloemolie in een pan en verwarm tot 80 °C. Mix de warme olie samen met 1,5 fijngesneden amarillo-peper (inclusief zaadjes) in de blender heel glad. Giet de olie door een fijne bolzeef in een fles.



Zuring-, munt- óf dille-olie

Blancheer 2 bosjes munt óf 2 bosjes dille óf een handje zuring kort in kokend water en koel daarna meteen onder stromend koud water. Doe de kruiden in een theedoek, pers al het water eruit en snijd ze fijn. Verwarm 100 ml zonnebloemolie tot 70 °C (voor zuringolie tot 80 °C). Mix in een blender het groen glad met de warme olie. Giet de olie door een fijne bolzeef in een fles.

Gegaarde pulpo

Voor 4-8 personen • 2 l water

• 2 witte uien, fijngesneden

• 1 bosui, in dunne ringetjes

• 20 peperkorrels

• 2 laurierblaadjes

• Zout

• 4 pulpo-poten

• Olijfolie Extra nodig:

soeppan, ovenschaal Bereidingstijd: 75 min. Kcal.: 102 p.p.

Doe alle ingrediënten behalve pulpo en olie in een soeppan, breng aan de kook en laat 5 min. op laag vuur trekken. Doe de pulpo erbij, sluit de pan en laat 30 min. koken op laag vuur. Test of de pulpo-poten gaar zijn door er met een vork in te prikken. Als het vlees van de vork glijdt, is het gaar. Haal de gare pulpo meteen uit de pan, leg ze in een ovenschaal met een klein beetje olijfolie, dek af met aluminiumfolie en bak 20 min. in een voorverwarmde oven op 130 °C.

