7 x de lekkerste zomerse recepten met kruidnoten

Kruidnotencrumble

Een breed inzetbare topping voor wat je maar kunt bedenken: door je kommetje kwark in de ochtend, bij je bolletjes vanille-ijs na het avondeten of – doe eens gek – op een pannenkoek met Nutella. Je ziet: kruidnotencrumble is altijd handig om in huis te hebben. Maak het met appel, peer en amandelen, zo geef je er een lekker zomerse draai aan.

Pepernotenparfait

Dat iets wat zo duur klinkt, zo goedkoop én makkelijk te maken kan zijn. Men neme een paar eieren, suiker, slagroom, pepernotenvla (indien nog niet te koop: vanillevla met verkruimelde kruidnoten) en chocolade-kruidnoten et voilà: je parfait is – alles bij elkaar in een minuut of twintig – een feit.

Witte chocolade-cheesecake met truffelkruidnoten

Een cheesecake met witte chocolade en truffelkruidnoten als bodem? Dat klinkt als een droom, eentje die je ook nog eens heel makkelijk zelf kunt waarmaken – met wat monchou, roomboter, suiker en slagroom. En die witte chocolade en truffelkruidnoten dus. Kost je een half uurtje voor smaakpapillen die nog veel langer nagenieten dan dat.

Reuzenkruidnoot-ijssandwich

Je kent die ijssandwiches van Ben&Jerry’s wel, toch? Wat zij kunnen, kun jij beter! Namelijk: met kruidnoten. En het kost je zo verschrikkelijk weinig tijd dat je je spontaan afvraagt waarom je er nooit eerder aan bent begonnen. Plus, je hebt er slechts drie ingrediënten voor nodig: kant-en-klaar kruidnotendeeg, vanille-ijs en witte chocolade. Een eenvoudig wokgerecht op tafel zetten kost meer moeite.

Kruidnoten-ijs

Kom je bij de ijssalon, hebben ze de memo gemist dat de kruidnoten allang weer in de winkel liggen. Omdat je niet gedoemd wilt zijn tot een bolletje citroen of pistache, zorg je dus gewoon dat je zelf een voorraadje kruidnotenijs in de vriezer hebt liggen. Je hebt er verrassend weinig ingrediënten (en apparatuur) voor nodig: slagroom, bakkerskruidnoten, speculaaskruiden, bruine suiker, kristalsuiker en wat eieren.

Kruidnoten-ijstaart met chocolade-ganache

Nog meer ice, ice, baby. Dit keer met chocolade-ganache – nom! Een greep uit de ingrediënten: chocolade, slagroom, gecondenseerde melk, vanille en allerlei verschillende soorten kruidnoten als topping. Je staat er even voor in de keuken, maar dan heb je ook wat: een meerlaagse culinaire explosie op je tong. Bijkomend voordeel: je kunt ’m invriezen en er op die manier meerdere keren van genieten.

O, en voor de whiskyliefhebbers onder ons: wat dacht je van deze Irish coffee-ijstaart met kruidnoten?