7x de meest overbodige producten uit de supermarkt

Nope, dit is geen grap.

Asperge- en witlofham

De kans is groot dat je voor witlof en asperges een pak ham koopt, maar in het vleeswarenschap heb je ook zoiets als aspergeham en witlofham. Heb jij dit ooit op je boodschappenlijstje geschreven? Het voordeel van deze ham is dat het dunner is gesneden en daarom makkelijk om de witlof en asperges heen rolt.

Witlofham Beeld Albert Heijn

Gevulde eieren

We zijn dol op gevulde eieren, maar de kant-en-klare variant van de supermarkt? Die slaan we liever over. De vulling is vaak net te hard en droog. Vaak kun je deze eieren ook nog eens zeven dagen goed houden. Hoe dan?

Gevulde eieren Beeld Jumbo

Gekookte eieren

Om in het eierthema te blijven: in sommige supermarkten kun je zelfs gekookte eieren kopen. Hebben we geen woorden voor.

Gekookte eieren Beeld Jumbo

Geraspte kaas voor pasta

Jonge kaas, oude kaas, belegen kaas, jong belegen kaas, Parmezaanse kaas: je hebt veel verschillende soorten geraspte kaas in de supermarkt. Hartstikke handig, maar die geraspte kaas voor pizza, pasta en ovengratin vinden we een beetje overbodig.

Geraspte kaas voor pasta Beeld Albert Heijn

Pannenkoekenmix

De kans is groot dat je een keer pannenkoekenmix hebt gekocht, maar eigenlijk is het een overbodig product. Vaak moet je er ook nog eens eieren, melk en boter bij doen. Wat is er mis met gewoon een beetje bloem, ei en melk mixen?

Pannenkoekenmix Beeld Koopmans

Pizza salami

De pizza salami is net zo’n gek product als de asperge- en witlofham. Toch zit er een voordeel aan deze salami: het krult niet bij hitte en is van fijn formaat om een pizza mee te beleggen. Hmm..

Pizza salami Beeld Albert Heijn

Tostibrood

Vergeet casinowit, tegenwoordig is er ook iets als tostibrood. Het heeft precies het juiste formaat voor de tostiham die óók in de supermarkt ligt. Zucht.

Tostibrood Beeld Albert Heijn

