7x gezond en slank tussendoortje

1. Groene mangosmoothie

Benodigdheden

100 g verse spinazie

½ mango

100 ml magere yoghurt

Bereidingswijze

Meng de ingrediënten in een blender, eventueel met een extra ijsblokje.

Bereiden: 5 min. Kcal.: Circa 169 p.p.

Libelle Beeld Getty Images/Westend61

2. Courgettechips

Benodigdheden:

1 courgette

olijfolie

zout

kruiden naar smaak (Italiaanse kruiden, peper, chili- of paprikapoeder)

Bereidingswijze

Verwarm de oven voor op 200˚C. Snijd 1 courgette in dunne plakken, besprenkel ze met olijfolie en zout en eventueel andere kruiden. Leg ze op een bakplaat en schuif in de oven. Controleer na 20 min. of ze al krokant zijn.

Bereiden: 10 min. + 20 min. in de oven. Kcal.: Circa 113 p.p.

3. Bleekselderij met ricotta

Benodigdheden

2 el ricotta

geraspte citroenschil

snufje zout

1 stengel bleekselderij

paprikapoeder

Bereidingswijze

Meng de ricotta met wat geraspte citroenschil en het zout. Snijd de bleekselderij in stukjes van 5 cm. Vul deze met ricotta en bestrooi met paprikapoeder. Drink er een glas bubbelwater bij met een schijfje citroen en komkommer erin.

Bereidingstijd: 5 min. Kcal.: 33

4. Aardbeienmilkshake

Benodigdheden

6 aardbeien

150 ml melk (of yoghurt)

Bereidingswijze

Pureer alle ingrediënten in de blender tot een gladde milkshake.

Bereiden: 5 min. Kcal.: Circa 87 p.p.

Aardbeiensmoothie Beeld Getty Images

5. Gezonde dip

Benodigdheden

1 el zuivelspread light

1 el magere kwark

Peper en zout

Wat tuinkers of alfalfa

Groenten om te dippen (radijs, komkommer, wortelen, bleekselderij)

Bereidingswijze

Meng alle ingrediënten voor de dip door elkaar en dip hier de stukjes groente in.

Bereidingstijd: 5 minuten. Kcal: circa 56 p.p.

6. IJsreep van zuivelspread, papaja en frambozen

Benodigdheden

½ papaja, in stukjes

½ limoen, sap

15 frambozen

100 g zuivelspread light

2 el magere melk

1 tl vanille-extract

Bereidingswijze

Pureer de papaja met het limoensap tot een grove puree met de staafmixer. Prak de frambozen met een vork en schep er luchtig doorheen. Meng de zuivelspread met de melk en het vanille-extract. Bekleed een bakje van ongeveer 10x15 cm met bakpapier. Laat de randen flink overhangen, dan kunnen de ijsjes er later goed uitgehaald worden. Doe het zuivelspreadmengsel in het bakje. Spatel er het papaja-mengsel doorheen. Zet 6 uur in de vriezer. Haal het ijs uit het bakje en snijd in twee repen.

Bereidingstijd: 10 min. Vriezer: 6 uur. Kcal: circa 122 per reep

7. Energieballetjes

Benodigdheden (voor 12 balletjes)

1 middelgrote, rijpe banaan

110 g havermout

60 g pindakaas

1 el honing

½ tl kaneel

25 g rozijnen of gedroogde cranberry’s

Bereidingswijze

Prak de banaan en meng de andere ingrediënten erdoor. Vorm hiervan met vochtige handen 12 balletjes en zet 20 minuten in de koelkast om op te stijven. Bewaar in de koelkast tot gebruik.

Bereidingstijd: 25 min. Kcal: 179 per 2 stuks.