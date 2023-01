7x hierom is bloemkool zo gezond

Dit zijn de 7 belangrijkste gezondheidsvoordelen van bloemkool:

1. Bloemkool is rijk aan antioxidanten

En daar word je blij van. Deze antioxidanten gaan namelijk veroudering van de cellen tegen. Volgens een studie die werd gepubliceerd in het International Journal of Molecular Sciences kan een dieet rijk aan antioxidanten de kans op hart- en vaatziekten, osteoporose en kanker verkleinen.

2. Bloemkool kan de kans op ontstekingen verminderen

Volgens een studie die werd gepubliceerd in het Journal of the Academy of Nutrition and Dietetic zijn er etenswaren waarvan de voedingsstoffen de kans op ontstekingen kunnen verminderen. Bloemkool is daar een van.

3. Bloemkool geeft je immuunsysteem een boost

Dat komt dankzij de grote hoeveelheid vitamine C. Net als sinaasappels, paprika’s en aardbeien wordt de bloemkool gezien als zeer gunstig voor je afweersysteem omdat het zo vol zit met deze fijne vitamine. Zo bevat één portie bloemkool al gauw 51,6 milligram vitamine C.

4. Bloemkool is goed voor je botten en bloed

En dat komt dan weer dankzij de grote hoeveelheid vitamine K. Dit vitamine is essentieel voor de botgezondheid en een goede bloedstolling. Wat dat laatste betreft: dat is nogal belangrijk, want zonder bloedstolling zouden wonden blijven bloeden en niet kunnen genezen.

5. Bloemkool is rijk aan vezels

Van vezels weten we dat ze uitstekend zijn voor je stoelgang. Je darmen worden er hartstikke blij van, maar vezels zijn ook belangrijk voor je hart. Een vezelrijk dieet is daarom aan te raden voor mensen met hartaandoeningen en een hoge bloeddruk.

6. Bloemkool kan helpen een gezond gewicht te behouden

Ook dat komt door de vezels die erin zitten. Als je bloemkool eet voel je je hierdoor relatief lang verzadigd. Daarnaast is bloemkool calorie-, vet- en koolhydraatarm. Het is niet voor niks dat je tegenwoordig pizzabodems van bloemkool en bloemkoolrijst kunt kopen.

7. Bloemkool is goed voor je hersenen

Dat zit zo: de groente is rijk aan de voedingsstof choline. Deze voedingsstof is een favoriet van je brein. Het helpt namelijk bij het onderhouden van de celmembranen van de hersenen. Bloemkool bevat maar liefst 40 mg choline per 100 gram. Wist je dat er ook veel choline in moedermelk zit? Dat is zodat de hersenen van de baby zich goed ontwikkelen.

