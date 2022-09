In Spanje eten ze graag in groot gezelschap en zetten ze de tafel gewoon lekker vol. Deze recepten zijn dan ook niet voor een vast aantal personen. Als je ze allemaal maakt, heb je een diner voor circa acht personen. De kcal. zijn berekend voor het hele gerecht.

Banderilla’s

In Spanje zijn deze spiesjes populair als hapje aan de bar. Prik erop wat je lekker vindt!

Lekker op een banderilla:

• Groene olijven, ontpit

• Zwarte olijven, ontpit

• Ingelegde zilveruitjes

• Dikke augurken, in plakjes

• Ingelegde peperoni

• Ingelegde biet

• Ingelegde paprika, in stukken

• Ingelegde ansjovis, opgerold

• Ingelegde haring, opgerold

• Kwarteleitjes, hardgekookt en gepeld

• Jonge manchego, in blokjes

• Gekookte en/of gegrilde octopustentakel, in stukjes

Bereidingstijd: 20 min. Kcal.: 230 per spies

Spiessuggesties:

>> Groene olijven • ingelegde paprika • zilveruitjes • manchego.

>> Groene olijven • peperoni • zilveruitjes • ingelegde biet.

>> Zwarte olijven • kwarteleitje • ingelegde paprika • augurk • peperoni.

Tortilla

Als je vaker tortilla wil maken, is een speciale tortillapan een aanrader.

• 350 ml olijfolie

• 1 grote ui, in dunne ringen

• 800 g geschilde aardappelen, in flinterdunne plakjes

• 4 eieren + 2 eidooiers

• 8 saffraandraadjes, 10 min. geweekt in 2 el warme melk

• 1 tl zout

• ½ tl versgemalen peper

Bereidingstijd: 45 min. + 30 min. Kcal.: 4264

Verhit de olie in een diepe pan en zet het vuur dan laag. Bak hierin de ui goudgeel en zacht, schep deze met een schuimspaan uit de pan en laat uitlekken en afkoelen op keukenpapier.

Verhit de olie opnieuw, zet het vuur weer laag en gaar de aardappelschijfjes 30 min. in de hete olie. Schep ze met een schuimspaan uit de pan en laat uitlekken en afkoelen op keukenpapier. (Zeef de olie indien je deze later nog wilt gebruiken om in te bakken) Klop in een ruime kom de 4 eieren los met de saffraandraadjes incl. melk en voeg zout en peper toe. Meng ui en aardappelen erdoor en laat minimaal 30 min. (liever wat langer) rusten. Meng daarna de 2 eidooiers erdoor.

Verhit 1 el van de gezeefde olijfolie in een koekenpan of tortillapan en verdeel het aardappelmengsel in een gelijkmatige laag over de bodem van de pan. Bak circa 10 min. op laag vuur.

Maak met een spatel voorzichtig de zijkanten los, plaats een groot bord op de pan en keer de pan om zodat de tortilla op het bord terechtkomt. Laat de tortilla voorzichtig op de ongebakken kant weer in de pan glijden en bak nog 4 min. Neem de pan dan van het vuur en laat minimaal 5 min. rusten.

Serveer de tortilla warm of op kamertemperatuur.

Gefrituurde pimientos de Padró

De milde groene Padrón-peper komt uit het plaatsje Padrón in de streek Galicië.

• 300 g Padrón-pepers

• olijfolie, om in te bakken

• 1 tl zeezoutvlokken

Bereidingstijd: 5 min. Kcal.: 270

Verhit een flinke laag olijfolie en frituur de pepers tot ze rondom licht geblakerd zijn. Schep ze met een schuimspaan uit de hete olie en laat uitlekken op keukenpapier.

Bestrooi met zout en serveer warm.

Rabo de toro

Wie ossenstaart zegt, denkt soep. Maar deze ossenstaartstoof is een echte Spaanse klassieker.

• 2 el olijfolie

• 1½ kilo ossenstaart, in schijven van 4 à 5 centimeter

• 4 wortels, geschrapt en in stukjes

• 6 lente-uitjes, grof gesneden

• 2 grote uien, in vieren

• 2 grote tomaten, in vieren

• 400 ml stevige rode wijn (bijvoorbeeld tempranillo of monastrell)

• 100 ml sterke espresso

• 4 laurierblaadjes

• 2 gedroogde chilipepers

• 1 tl rodewijnazijn

• zout en peper

• 2 tl maïzena, opgelost in 4 el koud water

Bereidingstijd: 4 uur + 30 min. Kcal.: 3360

Verhit de olijfolie in een pan met dikke bodem en bak de ossenstaartstukken aan alle kanten bruin. Neem het vlees uit de pan en zet opzij.

Bak in het achtergebleven bakvet de wortels, lente-uitjes en de uien glazig. Bak de tomaten kort nog even mee.

Doe de ossenstaart terug in de pan en blus af met de rode wijn.

Voeg de espresso, laurier, chilipepers, 1½ tl zout en zo veel water dat het vlees net onderstaat toe. Zet het vuur laag en stoof 4 uur met de deksel op de pan.

Neem het vlees uit de bouillon en zet opzij. Zeef de bouillon en giet terug in de pan. Voeg de azijn toe en breng op smaak met zout en peper.

Roer het maïzenapapje door de bouillon. Laat inkoken tot een dikke saus.

Zet het vuur laag en voeg de stukken ossenstaart weer toe. Laat nog even warm worden en dien op.

Pan con tomate met ansjovis

Brood met tomaat is van origine een Catalaans gerecht, maar het wordt tegenwoordig in heel Spanje gegeten.

• 1 stokbrood

• 2 el goede olijfolie

• 1 teen knoflook, gehalveerd

• 8 grote, heel rijpe tomaten

• Zeezoutvlokken

• 8 ingelegde ansjovisfilets (goede kwaliteit)

Bereidingstijd: 20 min. Kcal.: 820

Verwarm de oven voor op 200 °C.

Halveer het stokbrood in de lengte en snijd beide helften in gelijke stukken. Verdeel deze over een met bakpapier beklede bakplaat, besprenkel met ½ el olijfolie en bak ze in de oven in circa 6 min. goudbruin.

Wrijf het geroosterde brood aan beide kanten goed in met knoflook.

Knijp boven een kom de tomaten tot puree en gooi de schillen weg.

Bestrijk alle stukken geroosterd brood met de tomatenpulp, bestrooi met zeezoutvlokken en besprenkel met de rest van de olie. Leg tot slot op ieder broodje een ansjovisfilet.

Lekker met… Ook altijd goed op tafel:

• Brood

• Spaanse kazen, zoals Manchego, Cabrales, Idiazabal en Tetilla met membrillo (kweepeerpasta)

• Visconserven, zoals ingelegde sardines, kokkels, mosselen of ansjovis in ’t zuur

• Charcuterie, zoals plakjes ham, chorizo en Lomo Ibérico

• Spaanse worst zoals chorizo of morcilla

• Olijven

• Lupineboontjes

Vijgen met blauwe kaas & amandelen

• 100 g suiker

• 120 g bruine amandelen

• 400 g Spaanse blauwe kaas (bijvoorbeeld Cabrales), verkruimeld

• 8 rijpe vijgen, gehalveerd

• 4 takjes rode aalbessen

Bereidingstijd: 10 min. Kcal.: 3130

Verhit de suiker in een steelpan en laat zonder roeren karamelliseren tot het goudbruin is.

Neem de pan van het vuur en roer de amandelen erdoor. Haal ze dan met een schuimspaan uit de karamel en laat afkoelen op een bord.

Schik kaas, vijgen en takjes aalbessen op een bord.

Hak de amandelen grof en bestrooi hiermee de vijgen.

Venkelsalade met sinaasappel & munt

Superfris, supersimpel, superklassiek.

• 3 venkels, in flinterdunne plakjes (bewaar het loof om te garneren)

• 1 komkommer, in flinterdunne plakjes

• 6 radijsjes of 1 watermeloenradijs in flinterdunne plakjes

• 1 el goede olijfolie

• sap van ½ citroen

• zout en peper

• 3 sinaasappelen, vruchtvlees in plakjes

• 4 takjes munt (blaadjes)

Bereidingstijd: 10 min. Kcal.: 370

Besprenkel de venkel, komkommer en radijs met de olijfolie en het citroensap, voeg zout en peper naar smaak toe en schep goed om.

Schik de groenten op een schaal, verdeel de sinaasappel erover en garneer met munt en venkelloof.

Venusschelpen met groene asperges

Ziet er spectaculair uit en is razendsnel klaar.

• 2 el olijfolie

• 3 tenen knoflook, fijngesneden

• 300 g groene asperges, schuin in dunne plakjes

• 2 plakken dik gesneden Spaanse ham, in kleine blokjes

• 1 kg venusschelpen, 30 min. geweekt in zout water en afgespoeld

• 100 ml droge sherry of droge witte wijn

• ½ bos bieslook, fijngesneden

Bereidingstijd: 10 min. Kcal.: 1073

Verhit de olie in een diepe pan en bak de knoflook, asperges en hamblokjes enkele min. aan. Voeg de venusschelpen en de sherry toe en kook omscheppend 3-4 min. tot alle schelpen open zijn.

Bestrooi met de bieslook en serveer direct.

Gegrilde octopus met kruidenmayo

Het geheim van malse octopus? Invriezen en daarna stoven.

• 2 el zonnebloemolie

• 1 middelgrote octopus (van ca. 1 kilo)

• 1 rijpe tomaat, in vieren

• 3 el mayonaise

• 2 el yoghurt (10% vet)

• sap van ½ citroen

• 1 teen knoflook, grof gesneden

• ½ bosje bladpeterselie (alleen de blaadjes)

• ½ bos koriander (alleen de blaadjes)

• 1 tl kappertjes

• 8 jalapeñoringen (pot)

• zout en peper

• 1 citroen, in partjes

Bereidingstijd: 1 uur + 15 min. Kcal.: 1395.

Verhit de olie in een koekenpan op hoog vuur. Bak de octopus en de tomaat tot de octopus vocht begint los te laten.

Zet het vuur laag en stoof de octopus met de deksel op de pan in 45-60 min. (afhankelijk van het formaat) in eigen vocht gaar. Prik er met een scherp mes in om te kijken of hij gaar is. Neem de pan van het vuur en laat afkoelen.

Snijd de tentakels los en gooi het lijfje weg.

Pureer met een staafmixer alle overige ingrediënten behalve de citroen tot een gladde saus. Breng op smaak met zout en peper.

Verhit een grillpan en bestrijk licht met wat olie. Gril de tentakels stevig aan beide kanten en dien op met de kruidenmayonaise en de citroenpartjes.

Fotografie: Sigurd Kranendonk | Styling: Hanna van den Bos