Aardappelsalade maken: dit zijn de lekkerste recepten

We zetten de lekkerste recepten voor je op een rij.

Klassieke aardappelsalade maken

Klassieke aardappelsalade maak je op basis van gekookte aardappels, mayonaise, yoghurt, bieslook, augurken en een beetje mosterd. Precies zoals Maris van Flying Foodie ’m maakt. Vanuit hier kun je makkelijk extra ingrediënten toevoegen, zoals eieren, uitgebakken spek, rode ui of haring.

Makkelijke aardappelsalade met krieltjes

Geen ster in de keuken of weinig tijd? De aardappelsalade van Sandra van Berries & Lime staat binnen een kwartier op tafel. In plaats van vastkokende aardappels gebruikt ze krieltjes die ze op smaak brengt met azijn, mosterd en verse kruiden. Extra fijn: dit recept is ook nog eens veganistisch.

Duitse aardappelsalade

De Duitse Kartoffelsalat smaakt heel anders dan de Nederlandse aardappelsalade. Het geheim achter die typische smaak is de bouillon die er doorheen gaat. Mariska van foodblog Lussik woonde vroeger in een dorpje op de grens van Duitsland en weet daarom als geen ander hoe je Kartoffelsalat moet maken.

Turkse aardappelsalade

Turkse aardappelsalade is zowel koud als warm erg lekker. Het kenmerkende van deze salade? De combinatie van verse dille, munt, peterselie en sumak. Zerrin en Yusuf Gunaydin van de foodblog Give Recipe voegen daar ook nog olijven en gekookte eieren aan toe. Mmm!

Aardappelsalade met spekjes

Krokante gebakken spekjes geven een extra bite en smaak aan je aardappelsalade. Voor dit recept van Jorrit en Sofie van Lekker en Simpel heb je slechts vier ingrediënten nodig. Dat kan bijna niet misgaan.

Aardappelsalade met ei en makreel

Vaak wordt aardappelsalade geserveerd met ei. Je kunt een gekookt ei fijnsnijden en door de salade mengen of het ei in parten snijden en er bovenop leggen. De foodblog 15gram doet dat laatste. Aan het gerecht worden ook nog gerookte makreel en komkommer toegevoegd. Een heerlijke Scandinavische twist.

