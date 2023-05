Zo’n gerechtje dat iedereen lekker vindt, deze spiezen met aardappeltjes en kruidenzout.

Yvette van Boven Saskia van Osnabrugge

Voor 12 stuks • 1 kg vastkokende kleine aardappeltjes, in de schil (bijv. primeurs)

• houten satéprikkers, in water geweekt

•wat olijfolie Voor het strooizout

• de naalden van 3-4 takjes rozemarijn

• 5 el grof zeezout Bereidingstijd: 25 min. Kcal: 150 p.st.

Was de aardappels goed, halveer ze en kook in 10 min. bijna gaar. Laat ze wat afkoelen, rijg ze aan de ­satéprikkers en kwast ze in met wat ­olijfolie. Gril ze dan verder op de barbecue of boven een open vuurtje, tot ze goudbruin en knapperig zijn. Maal het zout met de rozemarijn in een vijzel of hakmolentje tot mooi groen zout. Bestrooi de aardappelspiezen met het mengsel en serveer ze direct.

