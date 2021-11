Afvallen? Het ‘pesco mediterranean’-dieet zou wonderen doen

Purewow vroeg Dr. Felicia Stoler, diëtist en voedingsdeskundige, alles wat je moet weten over dit dieet.

Pesco mediterranean dieet

Allereerst legt Dr. Stoler uit wat dit dieet precies inhoudt: “Zoals de naam al doet vermoeden richt het ‘pesco mediterranean’-dieet zich op eiwitten uit vis, naast noten, zaden, vruchten en planten.” Binnen dit voedingspatroon mag je ook magere zuivelproducten en eieren eten.

Producten uit en rondom de Middellandse zee

Het dieet bevat daarnaast, zoals de naam óók doet vermoeden, voedingsmiddelen die in en rond de Middellandse zee voorkomen. Naast vis kom je veel producten tegen die populair zijn in Griekenland, Italië, Israël en het Midden-Oosten. Denk aan Griekse yoghurt, kikkererwten, quinoa, walnoten, fetakaas en heel veel olijfolie.

Dít is waarom je erdoor afvalt

Vlees hoeft niet helemaal van tafel, maar het is wel de bedoeling dat het met mate wordt gegeten. Hetzelfde geldt voor geraffineerde suikers, verzadigde vetten en bewerkte voedingsmiddelen. Daarnaast wordt er binnen dit dieet gekozen voor complexe koolhydraten. Denk aan gerst, quinoa en bruine rijst in plaats van wit brood en pasta. Dat vult beter, en zorgt er mede voor dat je afvalt als je je aan dit dieet houdt.

Gezondheidsvoordelen

Een groot voordeel aan dit dieet is dat het consumeren van veel vette vis verschillende positieve effecten op je gezondheid heeft. Omega-3-vetzuren verminderen bijvoorbeeld het risico op hartaandoeningen en beroertes. Daarnaast is het wetenschappelijk bewezen dat vette vis goed is voor je hersenen en zelfs de kans op de ziekte van Alzheimer kan verlagen.

Afwisseling

Ben je bang dat veel vis eten een beetje saai wordt? Volgens Dr. Stoler komt dat omdat veel mensen niet genoeg variëren als het aankomt op vis. “We denken altijd aan zalm, zalm, zalm en soms tonijn. Maar er zijn nog veel meer vissoorten met een scala aan voedingsstoffen.” Zo noemt de diëtist als voorbeeld ansjovis en sardines.

Maaltijdplan

Dr. Stoler laat weten: “Uiteindelijk draait afvallen om het vinden van een maaltijdplan dat bij jouw levensstijl past. Dat is cruciaal om het op lange termijn te kunnen volhouden.”

Nieuwe levensmotto

Kortom: dit dieet is ideaal als je geen calorieën wil tellen, wel lekker wil eten en erg van vis houdt. Je kent vast dit grappige gezegde wel: I'm on a seafood diet, I see food and I eat it.

Kookboeken

Wil je starten met dit dieet? Op Bol.com vind je verschillende handige kookboeken met weekmenu’s:

Complete Guide to the Pesco Mediterranean Diet: A Beginners Guide & 7-Day Meal Plan for Weight Loss van Dr. Emma Tyler

Pesco Mediterranean diet Beeld Bol.com

Pesco Mediterranean Diet van Michael Dutch

Pesco Mediterranean diet Beeld Bol.com

Ik probeerde een maand lang Máxima’s dieet

Bron: Purewow.