Aha: híer blijkt dus de vierde kant van je blokrasp voor te zijn

Wij delen hier het verlossende antwoord met je.

Verschillende kanten

Laten we beginnen met de grootste gaatjes op de rasp. Deze zijn voor het raspen van semi-harde kazen zoals cheddar of Gruyère. De gaatjes die qua grootte daarna komen, zijn voor het raspen van kazen, chocolade en groentes. Deze kant is vooral geschikt als je iets heel fijn moet raspen. Dan heb je ook nog een kant met wijde gaten, deze zijn vooral geschikt om mee te snijden. Dit werkt vooral goed als je bijvoorbeeld plakjes kaas of plakjes groenten nodig hebt.

Discussie

Tot zo ver denk je waarschijnlijk ‘dit wist ik allang’, maar nu komen we bij de vierde kant van de rasp met de kleinste gaatjes. Op Reddit was hier onlangs een hele discussie over, omdat iemand aangaf dat hij geen idee had waar deze kant voor was. “Gebruikt iemand deze kant echt? Waar is het voor? Ik heb tot nu toe alleen mijn hand hier aan bezeerd.”

Verlossende antwoord

Uit de reacties op Reddit blijkt dat meer mensen zich dit afvragen, maar gelukkig heeft een food-expert van Martha Stewart het verlossende antwoord gegeven. “Je kunt hier de fijnste stukjes kaas mee krijgen. Je krijgt dan stukjes die zo fijn zijn, dat ze makkelijk in een salade dressing of een saus verwerkt kunnen worden.” Daarnaast blijkt deze kant ook nog een andere handige functie te hebben. “Je kunt er ook nootmuskaat mee raspen en citroen.”

Bron: Dailymail.co.uk