Groente, fruit en kruiden zijn supergezond. Helaas wordt er vaak bestrijdingsmiddelen over onze vitamientjes gespoten.

Deze middelen worden gebruikt om planten te beschermen tegen ziekten en plagen. En die pesticiden spoel je er dus niet zomaar af onder de kraan.

Groente, fruit en kruiden wassen

We spoelen bijna allemaal onze versproducten af met water. Dit is goed om vuil en bacteriën te verwijderen, maar helaas laten de pesticiden zich niet zo makkelijk wegjagen. Het schijnt zelfs zo te zijn dat je met water maar 20% van de bestrijdingsmiddelen die erop zitten verwijdert.

Hoe doe je het dan wel?

Hoe je die bestrijdingsmiddelen dan wel wegwast? Met zout. Je doet dit door water in een grote kom te doen en daar ongeveer drie eetlepels zout bij toe te voegen (een deel zout op negen delen water).

Was je groente, fruit en kruiden dan in de kom en laat het nog even staan. Je kunt hiervoor ook natuurazijn of baking soda gebruiken.

Bekijk hier de video voor een duidelijker beeld:

Bron: ecogoodies