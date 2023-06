Als je dít eet, blijft je lijf koel tijdens warme nachten

Aldus slaapexpert Winni Hofman volgens Nu.nl.

Warme nachten

De temperatuur loopt komend weekend op tot 30 graden, op verschillende plaatsen in Nederland. ’s Nachts zal het zeker wat afkoelen, maar vooral in de grote steden gaat dat niet zo snel. Hoe doorsta je dan zo'n warme nacht?

De oplossing

Geloof het of niet, maar één van de beste dingen om te doen, volgens slaapexpert Winni Hofman, is een pittige curry eten. Lekker, gezond én dus perfect om mee af te koelen. Het klinkt misschien gek, een hete curry om mee af te koelen. Maar volgens Hofman is het juist goed om voor heet te gaan als je het wat koeler wilt hebben.

Zweten

De truc zit ’m in het feit dat je gaat zweten door pittig te eten. En daarmee koelt je lichaam af. Ook een hete kop thee is ideaal op een warme dag. Een warme douche? Zeker doen voor het slapengaan. Ook al heb je misschien het gevoel dat een koude douche beter op zijn plek is, is dat toch echt af te raden. Door de kou probeert je lichaam namelijk weer op te warmen. En zo heb je het uiteindelijk alleen maar heter. Door je lichaam juist warme dingen te geven, gaat het aan het werk om zichzelf af te koelen. En dat is nou precies wat je nodig hebt tijdens warme nachten.

