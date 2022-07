Als watermeloen er zó uitziet, kun je het beter niet meer eten

Check het vruchtvlees dus goed, voordat je een hap neemt.

Watermeloen uit China

Als de watermeloen kleine scheurtjes heeft in het vruchtvlees, kan dit een teken zijn dat-ie is besproeid met het giftige groeimiddel forchlorfenuron. Dit stofje wordt gebruikt om de watermeloen sneller te laten groeien. In Europa is dit spul verboden, maar in landen als China is het nog altijd legaal om meloenen met dit ‘medicijn’ te verwerken.

Import supermarkten

Het kan dus zomaar voorkomen dat besmette watermeloenen via import in onze supermarkten belanden. Let dus goed op, voordat je zomaar sappig stuk watermeloen in je mond stopt. Het is namelijk bewezen dat de groeistof forchloorfenuron kan leiden tot neurologische aandoeningen en in het ergste geval zelfs tot kanker.

Scheurtjes in het vruchtvlees

Helaas kan je aan de buitenkant van de schil van de watermeloen niet zien of dit groeimiddel is gebruikt het verbouwen van de vrucht. Maar als je goed let op het land van herkomst, moet het veilig zijn. Als je toevallig een geïnfecteerde meloen vangt en hem in stukken snijdt, zie je als het goed is kleine scheurtjes in het vruchtvlees. In dat geval kun je het fruit voor de zekerheid maar beter weggooien.

Een watermeloen in stukken snijden kan best een lastig klusje zijn. Bekijk deze slimme truc om ‘m gemakkelijk in mooie stukken te krijgen:

