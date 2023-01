Alsof je in een restaurant zit: vanille-cheesecake

Met deze vanille-cheesecake maak je van iedere dag een feestje. En hij is nog eens verrassend simpel ook!

Victor de Launay Eric van Lokven

Voor 8 personen • 675 g roomkaas, kamertemperatuur

• 225 g kristalsuiker

• 41/2 ei

• 345 ml slagroom

• 1 tl zout

• 1 vanillepeul of 2 tl vanille-extract

• 2 el citroensap

• 35 g bloem

• olie of boter Verder nodig

• keukenmixer

• springvorm 20 cm Ø

• bakpapier Bereidingstijd: 20 min. Oventijd: 30 min. Wachttijd: 1 uur

Kcal: 624 p.p.

Zo maak je vanille-cheesecake:

Verwarm de oven voor op 220 °C. Mix roomkaas en suiker tot een egale, luchtige massa. Wrijf wat van het mengsel tussen twee vingers en voel of de suiker is opgelost. Klop nog even door als dit niet het geval is. Voeg al kloppend de eieren toe, het volgende pas als het vorige volledig is opgenomen. Giet al kloppend langzaam de slagroom erbij en voeg dan het zout, de merg van de vanillepeul en het citroensap toe. Zeef op het laatst de bloem boven de kom en mix kort tot het een egale massa is. Vet de springvorm in met olie of boter en bekleed met 2 lagen bakpapier. Giet het beslag in de springvorm en bak de cheesecake 30 min. tot hij diepdonker van kleur is. Hij is nog wiebelig als hij uit de oven komt, maar stijft op tijdens het afkoelen.

Proost! Lekker met een glaasje goede sherry erbij.

Styling: Cyn Ferdinandus | Receptuur: Victor de Launay (cheesecake, meringuetaartjes, shortbread), Yvonne Jimmink (donuts)