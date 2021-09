Altijd zin in zoet? Zó verminder je die behoefte aan suiker

Want die zin in zoet komt ergens vandaan.

Insuline

Diëtiste Wendy legt uit: “Als je suiker of koolhydraten eet, dan stijgt de bloedsuikerspiegel in je lichaam. De alvleesklier maakt insuline aan en die zorgt ervoor dat die suikers goed in onze lichaamscellen worden opgenomen en de overtollige suikers worden opgenomen in spieren, lever en vetvoorraden. Dit proces kan echter wel in de war geschopt worden door je levensstijl.”

Suikerdip

Drink je bijvoorbeeld veel frisdrank of eet je heel veel suiker? Dan maakt je lichaam te veel insuline aan waardoor de suikers te snel worden opgeruimd. Het gevolg is de welbekende en zeer gehate suikerdip. En na die dip zul je al snel wéér zin in zoet hebben.

Zo maak je er korte metten mee

Gelukkig is er wat aan te doen. Zorg ervoor dat je voldoende eiwitten en koolhydraten eet, en vooral niet te weinig voedingsstoffen binnenkrijgt. Vaak heeft zin in zoet te maken met een gebrek aan energie, zo rond het middaguur speelt het dan ook bij velen op. Heb je toch trek? Kies dan voor groenten, fruit of een handje ongezouten noten, en combineer suikers altijd met een vet. Zo blijft je bloedsuikerspiegel in balans!

Bron: Diabetesfonds