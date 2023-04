Bah! In één zakje dadels kunnen maar liefst tien (!) insecten zitten

Ja, je leest het goed. De Nederlandse voedsel- en warenautoriteit staat namelijk toe dat er maximaal 5 insecten per 100 gram dadels worden aangetroffen. Brr... vies hè?

Wat zijn dadels?

Dadels zijn zoete vruchten die aan een dadelplant groeien. Aangezien ze mierzoet zijn, worden ze veel gebruikt om gerechten of drankjes op een natuurlijke manier lekker zoet te maken. Het is een populair lekkernij voor zowel mensen als dieren.

Suikerliefhebbers

Dieren zijn namelijk ook echte suikerliefhebbers. En laat een dadel uit minstens 30% fructose, oftewel suiker, bestaan. Hierdoor komen in de natuur veel rupsen, kevers en andere insecten op dadels af. Bovendien is het voor bepaalde insecten een ideale plek om zich voort te platen. Telers gebruiken grote netten om rupsen, kevers en andere grote insecten af te weren. Toch weten kleine insecten alsnog bij de vrucht te komen.

Insecten in dadels

Het resultaat? Je kan zomaar een paar larven aantreffen in de dadels die je in de supermarkt koopt. Volgens de Amerikaanse voedsel- en warenautoriteit is het onoverkomelijk om alle insecten te weren, dus hebben zij vastgesteld dat er per 100 gram vijf insecten in een zakje dadels voor mogen komen. De Nederlandse voedsel- en warenautoriteit heeft dit overgenomen.

Eerst opensnijden

Keuringsdienst van Waarde heeft dit eerder al eens gecheckt en ontdekte inderdaad onder andere ontlasting van insecten en een daadwerkelijke kever. Het is dan ook héél verstandig om ze eerst open te snijden voordat je de vrucht zo opeet of in een gerecht verwerkt. Heb je per ongeluk wel dadels met insecten(poep) gegeten? Don’t worry, want dit is helemaal niet gevaarlijk. Waarschijnlijk heb je het niet geproefd en insecten bevatten stiekem veel goede voedingsstoffen, zoals eiwitten, ijzer en vitamine B.

Veel Nederlanders gruwelen bij het idee van insecten op hun bord. Toch is het eten van insecten in andere delen van de wereld de gewoonste zaak van de wereld is. Libelle’s Linda probeerde het uit:

Bron: Keuringsdienst van waarde