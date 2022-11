Bakken maar: dít zijn de 9 lekkerste borrelbroden van Pinterest

Een borrelbrood is ideaal om te delen. Je zet het brood op tafel en iedereen kan zelf heel makkelijk een stukje brood eraf trekken. Niet voor niets dat deze broden ook wel plukbroden worden genoemd.

Borrelbroden

En nu we zoveel mogelijk thuis moeten blijven, kunnen we wel wat comfortfood gebruiken. En wat is er nu gezelliger dan lekker thuis op de bank borrelen? Daarom hebben we de lekkerste borrelbroden van Pinterest op een rijtje gezet. Je bent gewaarschuwd, want na het lezen en kijken wil je maar één ding: borrelen! Welk brood kies jij?

1. Borrelbrood met brie - Pauline's Keuken

Dit borrelbrood met brie en groene kruiden zet je binnen tien minuten op tafel en is daarom de ideale weekendhap. Verwarm de oven voor op 200 graden Celsius. Snijd een paar takjes peterselie en rozemarijn fijn en meng vier eetlepels olijfolie met de groene kruiden en wat knoflook. Snijd het brood horizontaal en verticaal in. Zorg dat het brood onder heel blijft, dus snijd niet tot de bodem. Verdeel de kruidenolie tussen de inkepingen in het brood. Verdeel de brie ook tussen de inkepingen. Bak het brood in tien minuten goudbruin. Smakelijk!

2. Kaas-uien borrelbrood - Chicks love food

Bij een heerlijke borrel mag dit feestelijke brood niet ontbreken. Verwarm de oven voor op 200 graden. Pel drie uien en snijd ze in halve ringen. Verhit een scheutje olie in een koekenpan en bak de uien een paar minuten. Leg een Turkse brood op de bakplaat en snijd het brood horizontaal en verticaal in, maar zorg dat het brood onderop heel blijft. Meng in een kom vijf eetlepels crème fraîche met wat peper en zout. Vul de inkepingen met het crème fraîche mengsel, doe daar de gebakken uien overheen en bestrijk het brood als laatste met de geraspte kaas. Bak het brood tien minuten tot de kaas is gesmolten. Snijd ondertussen de peterselie fijn. Haal het brood uit de oven en serveer met de peterselie. Appeltje-uitje!

3. Italiaans borrelbrood - Brood.net

Fan van die Italiaanse keuken?Dan is dit brood echt iets voor jou. Verwarm de oven voor op 180 graden Celsius. Smelt 75 gram ongezouten roomboter in een pannetje, voeg daar 1 teentje knoflook, wat peterselie, oregano, peper en zout aan toe en roer dit goed door. Snijd het brood horizontaal en verticaal in, maar zorg dat het brood onder heel blijft. Besmeer alle inkepingen met de gesmolten kruidenboter en verdeel daarna 125 gram buffelmozzarella en 75 gram Taleggio-kaas over het brood. Wikkel het brood in aluminiumfolie en bak het vijftien tot twintig minuten. Buon appetito!

4. Volkoren borrelbrood - Voedzaam & Snel

De meeste borrelbroden zijn niet zo gezond. Gelukkig kun je ook voor een verantwoorde versie gaan. Zo hoef je je nadien in ieder geval niet zo schuldig te voelen. Verwarm de oven voor op 180 graden Celsius. Laat 100 gram roomboter zacht worden in een pannetje. Hak 1 teentje de knoflook en wat rozemarijn, peterselie en bieslook zo fijn mogelijk en voeg dit toe aan de boter. Meng alles goed door elkaar en breng op smaak met wat peper en zout. Snijd het brood horizontaal en verticaal in, maar zorg dat het brood onder heel blijft. Snijd 300 gram jong belegen kaas in kleine, dunne repen en steek ze in het brood. Smeer de kruidenboter over het brood. Bak het borrelbrood in ongeveer 25 minuten of wacht totdat de kaas overal gesmolten is. Klaar is kees!

5. Pizza borrelbrood - Oh my foodness

Dit is ook een hele lekkere manier om brood in je maaltijd te verwerken. Verwarm de oven voor op 180 graden Celsius. Snijd een ui in halve ringen en bak deze in een klein scheutje olijfolie een paar minuten aan zodat de ui zacht wordt. Snijd het brood horizontaal en verticaal in, maar zorg dat het brood onder heel blijft. Verdeel de 200 gram pizzasaus over en tussen het brood. Duw de voorgebakken ui, wat plakjes salami en mozzarella tussen de inkepingen in het brood. Schuif het pizza borrelbrood in de oven en bak deze 15 tot 20 minuten tot de mozzarella gesmolten is en het brood knapperig is. Aan tafel!

6. Borrelbrood met camembert en cranberry's - De kokende zussen

Dit is een soort kaasfondue, maar dan in een brood. Heerlijk met een glas wijn. Verwarm de oven voor op 175 graden Celsius. Pak het ronde brood en leg de camembert hier in het midden op. Snijd met een mes rondom de camembert en hol het brood vervolgens uit. Haal de bovenkant van de kaas eraf en leg de camembert zonder verpakking in het brood. Snijd vervolgens rondom inkepingen in het brood. Snijd niet door tot de bodem. Pers een teentje knoflook uit en snijd een takje rozemarijn fijn. Mix de olijfolie met de rozemarijn en de knoflook en smeer dit mengsel over het brood rondom de camembert. Bak het brood 15 tot 20 minuten goudbruin. Haal het brood uit de oven en schep een eetlepel cranberry compote boven op de camembert. Tadaaa!

7. Borrelbrood met pesto, tomaat en spek - Studiokook

Bij de meeste borrelbroden gebruik je een rond brood, maar je kunt natuurlijk ook voor een stokbrood kiezen. Verwarm de oven voor op 200 graden Celsius. Snijd het stokbrood in de breedte in sneetjes, maar snijd deze niet helemaal door. Snijd dan de tomaat in dunne plakjes en ontbijtspek in vieren. Stop tussen elk sneetje stokbrood een beetje pesto. Stop daarna om en om een plakje spek of tomaat tussen de sneetjes en verdeel als laatste de geraspte kaas over het stokbrood. Bak het brood ongeveer 10 minuten, totdat de kaas is gesmolten. Eet smakelijk!

8. Turks borrelbrood met komijnekaas en pesto - Bonapetit

Wil je qua borrelbroden eens iets anders proberen? Ga dan aan de slag met komijnekaas en Marokkaanse pesto. Verwarm de oven op 180 graden Celcius. Doe wat verse peterselie, verse koriander, een eetlepel ras el hanout, sap van halve citroen, drie teentjes knoflook en scheutje olijfolie in de blender en mix alles goed door elkaar tot een pesto. Voeg eventueel wat peper en zout toe naar smaak. Mix de ingrediënten tot een pesto. Snijd een Turks brood horizontaal en verticaal in, maar zorg dat het brood onder heel blijft. Met een mes of een theelepel smeer je de Marokkaanse pesto tussen de sneden brood. Verdeel vervolgens de geraspte komijnekaas tussen het brood en bak het brood ongeveer 15 minuten. Het borrelen kan nu beginnen!

9. Borrelbrood met camembert en knoflook - Allerhande

Gek op borrelbroden én camambert? Dan is dit waarschijnlijk jouw favoriet. Verwarm de oven voor op 180 graden Celsius. Snijd het brood horizontaal en verticaal in, maar zorg dat het brood onder heel blijft. Smelt 100 gram knoflookboter in een pannetje en laat het even afkoelen. Snijd ondertussen 250 gram camembert in dunne plakjes en halveer ze in de lengte. Snijd wat peterselie fijn en meng dit door de gesmolten boter. Sprenkel de peterselie-knoflookboter in de inkepingen van het brood. Verdeel daarna de kaas ertussen. Leg het brood op een stuk aluminiumfolie en bak 15 tot 20 minuten in de oven. Borreltijd!

