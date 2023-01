Bakken maar! In deze 3 sterrenbeelden schuilt een echte keukenprinses

Het deeg in je handen voelen, de geur van de ingrediënten inademen en na al het harde werk het eindresultaat kunnen bewonderen: echte keukenprinsessen vinden het niet alleen leuk om taarten, muffins, koekjes en dergelijke te proeven, ze vinden het vooral leuk om ze te maken.

Deze drie sterrenbeelden mogen zich dan ook met recht een ‘foodie’ noemen.

Een echte keukenprinses

Stier

Stieren staan erom bekend fijnproevers te zijn. Dit sterrenbeeld is misschien wel het teken wiens smaakpapillen en fijngevoeligheid het best ontwikkeld zijn. Ze weten precies wat ze lekker vinden, hebben klassieke gerechten hoog in het vaandel staan maar durven ook buiten hun comfort zone te treden. Stieren zijn ontzettend goed in het zelf bedenken van nieuwe gerechten en verrassen met bijzondere smaakcombinaties. Ben jij stier? Probeer dan te vertrouwen op je gevoel, want jij bent met gemak in staat iets lekkers op tafel te zetten.

Kreeft

We weten allemaal dat de Kreeft de reputatie heeft als de ‘moeder’ van het dierenriem en veel van dat stereotype heeft te maken met hun vaardigheden in de keuken. Bij dit sterrenbeeld gaat liefde door de maag. De kreeft is een echte zoetekauw en minder fan van hartige snacks, en blinkt dus voornamelijk uit in zoete baksels. Ben je nog niet echt vertrouwd in de keuken? Start dan liever met een appeltaart dan een hartige taart.

Maagd

Maagden staan erom bekend erg geordend te zijn, en die kwaliteit kunnen ze in de keuken ook goed gebruiken. Maagden zijn de ultieme fijnproevers van het dierenriem, want naast een behoefte aan comfort hebben ze een onberispelijke smaak. Ze zijn niet erg avontuurlijk van aard en zullen dus niet snel nieuwe gerechten proberen, maar ze zijn wél een ster in het bereiden van een vast scala heerlijke maaltijden en baksels. Zin in een ouderwets avondmaal? Schuif dan zeker eens bij een Maagd aan tafel.

Bron: PureWow