Banaan-ananassorbet met munt én een koekje

Fris, fruitig, en zo light deze banaan-ananassorbet dat je er zelfs een koekje bij kunt serveren.

Yvette van Boven Jan Luijk

Voor 6 personen

• 1 ananas, geschild en schoon

• 2 bananen, gepeld

• 15 g munt, de blaadjes geplukt (houd er een paar apart) Bereidingstijd: 10 min. Wachttijd: minimaal 3 uur.

Kcal.: 130 p.p.

Zo maak je de banaan-ananassorbet:

Snijd het fruit in blokjes van maximaal 1½ x 1½ cm, doe ze in een zak en leg minstens 3 uur in de vriezer. Pulseer het fruit vervolgens met de muntblaadjes in de kom van een keukenmachine tot fijn kruim. Schep direct in mooie glazen of coupes of bewaar opnieuw in de vriezer tot gebruik. Als je het ijs snel ‘terug vriest’, kun je er na een dik uur mooiere bollen van scheppen. Garneer met muntblaadjes. Dit dessert bevat zo weinig calorieën dat er als extra traktatie best een licht koekje in gestoken mag worden.

