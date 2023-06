Barbecuerooster schoonmaken: zó doe je dat snel en grondig

Verhitten van je barbequerooster

De simpelste truc is het verhitten van je barbecuerooster. Ja, echt! De barbecue doet al het werk. Let op: deze tip geldt alleen voor een gas- of elektrische barbecue. Je hoeft alleen maar je barbecue te verhitten en de deksel erop te zetten. Laat het geheel een kwartiertje branden en alle viezigheid schroeit eraf. Ga, nadat het rooster is afgekoeld, nog even met een poetsdoek over het rooster en voilà: het barbecuerooster is brandschoon.

Soda

Een andere tip om een barbecuerooster schoon te krijgen, is met het wondermiddel soda. Eerst ga je met een staalborstel over het rooster om het ergste vuil eraf te poetsen, daarna haal je het rooster van je barbecue en laat je het een nacht in een sop met soda weken. De volgende dag schrobben met een schuurspons, afspoelen en afdrogen. Het duurt even, maar je barbecue lijkt hierdoor weer als nieuw.

Groene zeep

Nog zo’n wondermiddeltje: groene zeep. Perfect voor het schoonmaken van een barbecuerooster, mits het niet ál te vies is. Maak een sopje van groene zeep en lauwwarm water en poets het rooster met een spons. Is het vuil toch te hardnekkig? Poets het rooster dan met zachte groene zeep en leg het een nachtje op het gras. Het gras is vochtig, waardoor het vuil sneller van het rooster loskomt. Dit kun je er de volgende ochtend dan ook makkelijk afborstelen.

Met zilverfolie of een metaalspons

Om de ‘schroeischade’ te beperken kun je tussen het grillen door al beginnen met schoonmaken. Veeg af en toe het rooster schoon met een prop zilverpapier of een metaalsponsje op een vleesvork geprikt, om zo het meeste vuil alvast te verwijderen. Aan het einde van de rit hoef je dan alleen nog de laatste restjes eraf te halen met een sponsje.

Met bier

Dit ingrediënt is hoogstwaarschijnlijk al aanwezig op je barbecue: bier. Giet een scheut bier op het warme barbecuerooster en laat dit even intrekken. Daarna kun je het meeste vuil eraf vegen met keukenpapier.

Vochtig krantenpapier

Maak krantenpapier vochtig en wikkel het om je rooster heen. Laat het geheel een nachtje liggen en de volgende ochtend poets je het vuil er makkelijk vanaf.

Je weet nu hoe je het barbecuerooster schoon moet maken, maar die barbecue zelf kan misschien ook wel een poetsbeurt gebruiken.

