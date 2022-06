Bietenblini’s met zalm, venkel & dille-yoghurt

Dille, yoghurt, venkel en zalm zijn een supercombinatie. Hartstikke lekker op zelfgemaakte bietenblini’s.

Yvette van Boven Eric van Lokven

Voor 12 bietenblini’s • 1 zakje instantgist (7 g)

• 50 ml lauwwarm water

• 1 tl suiker

• 1 gekookt bietje

• 125 g bloem

• 125 ml lauwwarme melk

• Zout

• 1 ei

• 25 g gesmolten boter, plus extra om in te bakken Venkelsla

• 1 kleine venkel, schoon

• 1 roze grapefruit

• 2 takjes dille, fijngehakt

• 3 el lekker peperige olijfolie

• Zeezout

• Versgemalen zwarte peper

• 200 g gerookte zalm Dilleyoghurt

• 1 teen knoflook, fijngehakt

• 1 klein bosje dille (15 g), fijngehakt, plus extra

• 250 g Griekse yoghurt

• 1 el olijfolie

• Sap van ½ citroen

• Cayennepeper

• Zeezout Bereidingstijd: 1 uur + 45 min. Kcal.: 120 P.st.

Zo maak je de Bietenblini's:

Schaaf de venkel in dunne plakjes, was deze in koud water en laat ze goed uitlekken in een vergiet. Snijd het kapje van de boven- en onderkant van de grapefruit en zet op een snijplank. Snijd met een scherp mes van boven naar beneden de hele schil eraf, ook het wit. Snijd boven een kom de partjes grapefruit tussen de vliesjes uit. Doe dit boven een kom en vang het sap op.

Roer de olijfolie door het grapefruitsap en breng op smaak met zout en peper.

Meng de venkel, grapefruitpartjes en de dille door het sap met olie en zet opzij om te slinken.

Roer alle ingrediënten voor de dille-yoghurt goed door elkaar. Klop niet te lang of te hard, dan wordt de saus te dun.

Proef of er genoeg zout in zit en bewaar tot gebruik in de koelkast.

Vermeng voor het blinibeslag de gist met het warme water en de suiker en zet enkele min. opzij tot de gist is opgelost. Snijd het gekookte bietje in stukken en pureer het in de keukenmachine helemaal glad. Doe de bloem erbij en maal nogmaals goed door.

Giet de lauwe melk bij het gistmengsel, roer door en giet dit terwijl de machine draait bij het bietenmengsel in de keukenmachine. Laat 5 min. doordraaien. Voeg ten slotte zout, ei en gesmolten boter toe aan het beslag en zet het minstens 1 uur op een warme plaats om te rijzen.

Verhit 1 klontje boter in een koekenpan. Schep steeds 2 of 3 volle el beslag in de pan en bak zo 2 of 3 blini’s tegelijk op niet al te hoog vuur. Keer ze met behulp van 2 vorken als de bovenkant gaatjes begint te vertonen. Laat op keukenpapier uitlekken.

Beleg de blini’s met een krul gerookte zalm, een schep venkelsla en een dot dilleyoghurt.

