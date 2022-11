Bij deze goede doelen doneer je dit jaar je kerstpakket

Of het pakket nou vol producten zit waar je niks mee kunt of je het gewoon liever doneert aan iemand die het harder nodig heeft: er zijn genoeg plekken in Nederland die kerstpakketten verzamelen. Lokaal, landelijk of aan bekenden: we sommen de opties voor je op.

De Voedselbank

Misschien wel de bekendste organisatie waarbij je een kerstpakket kunt doneren? Dat is de Voedselbank. Hier kunnen mensen die zelf geen eerste levensmiddelen kunnen betalen terecht, en dat is zeker rondom de feestdagen fijn. Doordat er in kerstpakketten vaak luxe producten zitten, kunnen zo ook mensen met een laag budget een fijne maaltijd op tafel zetten met Kerst. De Voedselbank is een landelijk initiatief en komt in honderden gemeenten door het hele land voor.

Lokale initiatieven

Hoewel je in vrijwel elke stad en elk dorp wel een Voedselbank tegenkomt, zijn er ook andere initiatieven die pakketen inzamelen. Hoe je daarachter komt? Vaak adverteren ze in de lokale krant en roepen ze op etenswaren in te zamelen. Voordeel voor jou: doordat het lokaal is, hoef je er waarschijnlijk niet ver voor te reizen.

Facebook of Marktplaats

Niet in de gelegenheid om een flinke doos zelf te vervoeren? Ook op Marktplaats en Facebook-groepen zitten genoeg mensen die blij zijn met een extraatje in december. Plaats een foto van je pakket op een lokale groep en laat ‘m ophalen door iemand die het goed kan gebruiken.

Vrienden, familie of kennisen

Grote kans dat ook iemand in jouw nabije omgeving op de centen moet letten en daardoor krap bij kas zit. Een kerstpakket vol luxe etenswaren is dan een welkome verrassing. Doneren hoeft niet per se aan een goed doel; je kunt met je kerstpakket ook een vriend, familielid of kennis waar je om geeft blij maken.