Bij déze supermarkt zijn de eieren en gerookte zalm het goedkoopst tijdens Pasen

Zo kunnen de paasboodschappen zo goedkoop mogelijk in huis worden gehaald!

Dit kosten eieren

Eieren zijn onmisbaar tijdens Pasen: om ze te verven of versieren, te verstoppen of om simpelweg een lekker ontbijtje op tafel te zetten. Helaas stijgen de prijzen steeds meer en daarom hebben we voor je uitgezocht waar je eieren deze week het beste kunt inslaan. Bij de Plus koop je 10 witte M scharreleieren voor maar € 1,66. En bij de Coop en Hoogvliet zijn ze nu € 1,75. De Lidl heeft dagprijzen, dus die konden we helaas niet meenemen. De prijzen bij andere supermarkten zijn als volgt:

Plus: 10 witte scharreleieren M voor € 1,66 (goedkoopste)

Coop/Hoogvliet: 10 witte scharreleieren M/L 1,75 euro

Aldi: 12 verse scharreleieren M/L voor € 2,19

Vomar: 10 scharreleieren L voor € 2,99

Albert Heijn: 10 witte scharreleieren M/L voor € 1,83

Jumbo: 12 verse scharreleieren M voor € 2,11

Dirk: 12 witte scharreleieren M voor € 2,09

Dit kost gerookte zalm

Gerookte zalm is zalig, maar helaas is de prijs niet altijd even vriendelijk. Een goede aanbieding is daarom nooit weg, en daar hebben we dan ook extra goed op gelet. De goedkoopste vind je deze week bij Aldi, daar koop je 200 gram gerookte zalm voor € 3,79. Maar ook bij de Plus hebben ze een aantrekkelijke aanbieding: één-plus-één gratis op 100 gram zalm (dus 200 gram) voor € 3,99. De Lidl heeft deze week ook goede aanbiedingen, maar ook hier maken ze gebruik van dagprijzen die kunnen variëren. De prijzen voor gerookte zalm bij de supermarkten zijn als volgt: