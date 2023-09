Bloemkoolnasi met shiitake-notenmix & krokante uitjes

Voor 4 personen

• 1 bloemkool, in roosjes, of 400 g kant-en-klare bloemkoolrijst

• 4 el olie

• 3 eieren

• 300 g spinazie

• 1 el gember, fijngehakt

• 3 teentjes knoflook, fijngehakt

• 2 wortels, in kleine blokjes

• 250 g shii-take, in reepjes

• 150 g doperwten, vers of bevroren

• 4 bosuitjes, in dunne ringen

• 70 g ongezouten cashewnoten, of pinda’s

• 2-3 el lichte, zoute sojasaus

• 4 el krokante gebakken uitjes

Bereidingstijd: 30 min. Kcal.: 420 p.p.