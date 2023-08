Bramenjam: zó maak je die zelf

Bramen plukken

Bramen kun je natuurlijk gewoon in de winkel kopen, maar je kunt ze ook plukken. En laat het daar nou precies het seizoen voor zijn. Je kunt ze het beste oogsten in augustus en september. Let wel: je mag niet overal bramen plukken. Als je zelf een bramenstruik in je tuin hebt, zit je natuurlijk goed, maar bramen plukken in het wild is verboden. Je kunt er zelfs een flinke boete voor krijgen. Gelukkig zijn er een boel pluktuinen en boerderijen waar je je lol op kunt. Rijpe bramen herken je aan hun mooie blauwzwarte kleur. Als ze goed rijp zijn hoef je niet hard aan het steeltje te trekken bij het plukken.

Bramen wassen

Bramen moet je altijd goed wassen voor gebruik. Er kunnen namelijk beestjes inzitten en die heb je liever niet in je jam. Bramen wil je niet hardhandig schrobben, dan maak je ze kapot. Liever leg je ze in een bak met water. Doe hier flink wat zout bij. Het zout zorgt ervoor dat de beestjes uit de bramen komen en naar het oppervlak drijven. Laat de bak twee uur staan voor het beste resultaat. Daarna giet je de boel af en spoel je de bramen nog eens af. Leg ze op een stukje keukenpapier te drogen.

Bramenjam maken: hoe doe je dat?

Benodigdheden

1 kilo bramen 1 citroen 500 gram geleisuiker 1 vanillestokje

Doe de bramen in een pan. Pers het sap van één citroen uit over de bramen heen. Doe de geleisuiker erbij. Breng het geheel aan de kook en laat drie minuten doorkoken op middelhoog vuur. Roer ondertussen goed. Haal met een mesje de vanille uit het vanillestokje en voeg dit ook toe. Verdeel de jam hierna over goed schoongemaakte potten. Draai deze goed dicht en zet ze even op hun kop om af te koelen.

Zonder pitjes

Wil je geen pitjes in de jam? Dan pak je het zo aan:

Voeg een halve kilo bramen toe aan een pan met een klein beetje water. Laat het geheel 10 minuten koken. Dit mengsel haal je vervolgens door een zeef. Voeg 300 milliliter van het sap toe aan de geleisuiker in een pan.Breng dit 8 minuten aan de kook. Giet dit geheel in een pot en sluit deze direct af.

Appel en kaneel

Gek op appel en kaneel? Dit kun je prima aan de jam toevoegen. Ga bij 1 kilo bramen voor 300 gram appels. Voeg ze aan de pan met water en bramen toe (stap 1) en laat het geheel 10 minuten koken. Voeg naar smaak een snufje kaneel toe.

Zonder suiker

Wil je bramenjam zonder suiker maken? Dan is het ook een goed idee om appel en kaneel toe te voegen voor wat extra smaak. Daarnaast kun je ervoor kiezen om honing aan de jam toe te voegen voor wat zoetigheid (80 ml honing per 300 gram bramen).

Ook Yvon Jaspers is gek op bramen:

Bron: AH, Jumbo