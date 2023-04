Bruschetta met sweet chili & romige geitenkaas

Romige geitenkaas en knapperig brood met zoete aardbeien en spicy olie. Een hemels snel-klaar-hapje, deze bruschetta!

Yvette van Boven Eric van Lokven

Voor 12 bruschetta’s • 1 ciabatta, of ander mooi landelijk brood

• 1 teen knoflook, gepeld en gehalveerd

• Toscaanse olijfolie, extra vierge van goede kwaliteit

• grof zeezout Bereidingstijd: 10 min. Kcal: 35 p.st.

Snijd het brood in plakken en rooster deze in een droge koekenpan.

Wrijf het brood flink in met de knoflook.

Giet de olijfolie eroverheen. Niet te zuinig, het brood mag erin drijven.

Top af met wat zeezout.

Topping voor 12 stuks • 3 el olijfolie

• 1 tl chilivlokken

• 125 g verse geitenkaas

• 125 g zure room (of dikke yoghurt, Griekse stijl)

• 250 g aardbeien, in kwarten, grote nog kleiner

• 1 el sesamzaad, kort geroosterd in een droge koekenpan

• 10 verse muntblaadjes, gescheurd Bereidingstijd: 10 min. Kcal: 98 p.st.

Meng de olie met de chilivlokken. Laat zo lang mogelijk staan, zodat de ­pittige smaak goed in de olie kan trekken.

Draai de geitenkaas in een kleine hakmolen langdurig glad. Druk de randen met een pannenlikker steeds even naar beneden.

Pulseer de zure room of yoghurt er fluks door. Draai niet te lang of roer het met een garde.

Schenk de chili-olie over de aardbeien en bestrooi met sesamzaadjes. Laat even staan.

Besmeer de bruschetta’s royaal met de geitenroom. Schep de pittige aardbeien erop. Garneer met de munt.

Styling: Ingrid van Kuringen. | Foodstyling: Noor Boers. | Productie en receptuur: Studio Van Boven. | Assistent Yvette: Charlot van Scheijen.