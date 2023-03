Btw afschaffen op groente en fruit blijkt te duur en niet effectief

Het is ingewikkeld, het kost veel geld en we zouden er nauwelijks meer groente en fruit door eten, blijkt uit een onderzoek van SEO Economisch Onderzoek. Het was de bedoeling dat deze maatregel in 2024 ingevoerd zou worden. Er moest alleen nog bepaald worden welke producten onder dit nultarief zouden vallen.

Alleen blijkt dat nogal een ingewikkelde puzzel te zijn. Groente en fruit worden namelijk ook vaak gesneden, geschild of verpakt verkocht. En soms zijn er ongezonde ingrediënten aan toegevoegd, zoals suikers of zout. Het kabinet wilde eerst laten onderzoeken welke producten dan wél onder de vrijstelling moeten vallen en welke niet.

Tegenvallende resultaten bij btw afschaffen

Het rapport van SEO Economische Onderzoek is klaar. En het blijkt dat de afspraak over de btw-vrijstelling tóch te voorbarig is geweest. Waar je de grens ook legt: elke mogelijke variant leidt waarschijnlijk tot veel juridisch getouwtrek van producenten die vinden dat ze óók onder het nultarief moeten vallen.

Ook zou invoering van het nultarief voor groente en fruit maar ‘beperkt effect’ hebben op de consumptie ervan. De onderzoekers schatten dat de verkoop in het meest gunstige geval met vier procent stijgt als de btw naar nul gaat. Aan deze nieuwe regel hangt ook een hoog prijskaartje: de overheid zou jaarlijks tussen de 550 en 950 miljoen euro aan btw mislopen.

Betere oplossing volgens de onderzoekers

Volgens de onderzoekers zijn er betere manieren om een gezonde leefstijl te promoten. Ze hebben het over een suikertaks (het duurder maken van ongezond eten), het weghalen van snoepautomaten op scholen en een reclameverbod voor ongezond eten. Dat zou ertoe moeten leiden dat er minder ongezonde voeding wordt gekocht, en uiteindelijk ook wordt gemaakt.

Staatssecretarissen Van Ooijen van Volksgezondheid en Van Rij, die over de Belastingdienst gaat, moeten nu samen een knoop zien door te hakken over het plan.

