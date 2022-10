Cadeautip: déze kookboeken zijn genomineerd voor Het Gouden Kookboek 2022

De boeken die kans maken op Het Gouden Kookboek 2022 zijn bekend! Juryvoorzitter Nadia Zerouali, winnares van de prijs in 2017, onthulde de genomineerden zojuist tijdens het programma Tijd voor Max. Hoewel maar één boek er uiteindelijk met het goud vandoor kan gaan, slepen de genomineerde exemplaren nu ook al een mooie titel binnen. Ze zijn namelijk allemaal bekroond tot Het Zilveren Kookboek. Wie uiteindelijk goud wint? Dat wordt bekend op 4 november, de eerste officiële dag van de Kookboekenweek.

Genomineerden Het Gouden Kookboek

Cuisine Carine - Karin Gaasterland

Durven: dat is waar het om draait in de keuken, als je het chefkok Karin vraagt. Natuurlijk zijn kennis en de juiste materialen ook nodig, maar wie experimenteert, komt een heel eind. Het levert verrassende smaakpaletten en gerechten op. Gaasterland verzamelde haar favoriete gerechten in Cuisine Carine.

Java - Maureen Tan

De naam van dit boek zegt het eigenlijk al: Java leert je de fijne smaken uit de Indonesische keuken kennen, met gerechten uit Java in het bijzonder. Het kookboek is opgedeeld in drie delen, die symbool staan voor de verschillende Javaanse keukens: West-Java, Midden-Java en Oost-Java.

Noomi: de keuken van Irak - Sara Shawkat

Van Indonesië door naar Irak, want ook daar kunnen ze bijzonder lekker koken. Sara Shawkat verkent de Midden-Oosterse keuken al jaren, en nu is Irak aan de beurt. De titel verwijst naar de gedroogde limoen, het ingrediënt dat centraal staat in deze keuken.

Tofu - Emma de Thouars

Tofu een smaakloze vleesvervanger? Echt niet! Dat weet Emma de Thouars als geen ander. Ze werd tijdens haar reizen door Azië verliefd op het ingrediënt en deelt die liefde nu met anderen. Hoe veelzijdig tofu is, ontdek je na het zien van de veertig recepten die De Thouars ermee bedacht.

Van boven in het wild - Yvette van Boven

Niet alle ingrediënten waarmee je kookt hoeven uit de supermarkt te komen, maakt Yvette van Boven duidelijk met dit boek. Ga eens de natuur in en zoek naar specerijen en planten die eetbaar zijn. Ja, óók in Nederland is dat goed mogelijk. Van Boven leert je hoe en maakt er vervolgens heerlijke recepten van. Hulp nodig in de keuken? Yvette maakt ook kookvideo’s voor LibelleTV.

Stemmen op jouw favoriete boek? Dat kan op www.kookboekenweek.nl.

Bron: Kookboekenweek