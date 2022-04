Cadeautje voor jou: ga gratis naar het Beter Eten Festival

Op vrijdag 29 en zaterdag 30 april vindt het Beter Eten Festival plaats in Expo Haarlemmermeer. Het terrein waar overigens 19 tot 25 mei ons eigen festival losbarst: de Libelle Zomerweek. Een mooie gelegenheid dus om alvast een voorproefje te krijgen.

Festival over jou

Het festival gaat over jou! Ervaar hier hoe je gezonder kunt leven. Nu, maar zeker ook in de toekomst. Ontdek wat je echte leeftijd is, doe een health check, leer hoe je makkelijk meer groente kunt eten, volg een yogaklasje, proef lekkere, gezonde producten of ga in gesprek met een slaapcoach.

Mark Tuitert en Irene Schouten

Het Festival duurt twee dagen en dat is met een goede reden: er is namelijk nog veel meer te beleven! Zo komt Irene Schouten je vertellen wat het belang is van voeding bij topsport en vertelt Mark Tuitert hoe je sterker kunt worden door tegenslagen en is er nog veel meer te doen. Wat dacht je van zelf een zadenpakketje te maken om insecten te helpen met hun voeding of je eigen koffie blenden?

Niet geheel onbelangrijk... het terrein staat bomvol food stands waar je allemaal lekkere, gezonde, duurzame producten kunt proeven.

Voor een volledig overzicht van alle activiteiten en alle gasten en gastsprekers kun je kijken op ah.nl.

Beter Eten Festival als cadeautje van Libelle

Voor trouwe Libelle-lezeressen bieden we je als cadeautje een gratis ticket voor het Beter Eten Festival aan. Via deze website kun je je tickets claimen*. En dan kan het feest beginnen!

*Let op: op = op!