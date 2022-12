Champagne over? Gooi er om déze reden een rozijntje in

Een rozijntje blijkt namelijk wonderen te kunnen doen…

Weg smaak en bubbels

Zeker als je geïnvesteerd hebt in een paar goede flessen champagne, is het zonde als je de dag erna de overgebleven champagne moet weggooien. Maar eerlijk is eerlijk: een glaasje champagne zonder bubbels en smaak is ook niet lekker. Als je nu alvast wat rozijnen in huis haalt, kun je dit probleem voor zijn!

Zo breng je de bubbels weer terug

Als je namelijk een rozijntje in de fles met de overgebleven champagne gooit, zorgt dit ervoor dat het overgebleven koolzuur weer opnieuw bubbels aanmaakt. Zorg er wel voor dat je champagne dezelfde dag dat je het rozijntje er in gooit nog opdrinkt. Als je dit niet doet, kan er te veel koolzuur in de fles ontstaan en spat hij uit elkaar. En daar zit je natuurlijk ook niet op te wachten.

Proost!

Bron: Feeling.be