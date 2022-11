Cheers! Zó maak je deze heerlijke crème brûlée martini

Hoe lekker en hartig het hoofdgerecht ook was, er is altijd ruimte voor een toetje. Of heb je stiekem liever een drankje als afsluiter van een diner? Met dit winterse recept hoef je niet meer te kiezen, want deze crème brûlée martini combineert het beste van twee werelden.

Zo maak je de crème brûlée martini

Deze cocktail is heel makkelijk te maken. Het enige dat je ervoor nodig hebt is de ingrediënten, een shaker of blender en een brander (of oven). De combinatie van de romige drank met de zoete noot van karamel smaakt hemels. Jep, je moet dit écht een keer proberen.

Ingrediënten:

40 milliliter (vanille) wodka

20 milliliter karamellikeur

1 theelepel bruine suiker

40 milliliter room

1 eigeel

Bereiding

Doe alle ingrediënten behalve de bruine suiker in een blender met een paar ijsblokjes en mix het goed door elkaar. Giet het mengsel vervolgens in een martiniglas. Strooi de bruine suiker over het drankje en vlam met een bunsenbrander tot het karamelliseert. Heb je geen brander? Leg dat wat suiker op een met bakpapier beklede bakplaat en verwarm de suiker in de oven totdat het karamelliseert. Haal het vervolgens uit de oven, laat het afkoelen en gebruik het om je winterdrankje te garneren. Proost!

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door (@kae.zip) op 13 Nov 2022 om 5:36 PST

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Tampa Food & Cocktails (@thelivingroomonmain) op 13 Nov 2022 om 5:37 PST

Bron: Freundin.de