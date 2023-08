Chic chocoladetaartje met kersen & bessen

De combinatie van chocolade en kersen is een klassieker en na één hapje van deze no bake chocoladecake weet je weer waarom.

Jacqueline Pietrowski Alan Jensen

Voor 1 taart, 12 puntjes Bodem

• 130 g boter

• 200 g cantuccini (Italiaanse amandelkoekjes), fijngemalen

• 2 el vin santo (dessertwijn) Vulling

• 300 g pure chocola, in stukjes

• 150 g roomboter

• mespunt zout

• 1 vanillestokje, het merg

• 250 ml slagroom

• 2 el poedersuiker Garnering

• ¼ potje amarenakersen

• 100 g blauwe bessen

• 2 roze meringues Verder nodig

• springvorm 18 cm

• bakpapier

• folie Bereidingstijd: 15 min. Wachttijd: 3 uur Kcal.: 465 per punt

Smelt voor de bodem de boter, meng de gemalen koekjes erdoor en druk het koekdeeg in de met bakpapier beklede springvorm. Besprenkel de bodem met de vin santo en zet 10 min. afgedekt in de vriezer. Breng voor de vulling een pan met een laagje water aan de kook waar een glazen schaal op past. De kom mag het water niet raken. Doe chocolade, boter, zout en vanillemerg in de kom en laat smelten. Roer goed om en laat afkoelen onder af en toe roeren. Klop de slagroom stijf met de poedersuiker en spatel voorzichtig door de afgekoelde chocolade. Schenk het chocolademengsel op de cantuccinibodem, dek af met aluminiumfolie en laat circa 3 uur in de koelkast opstijven. Garneer met wat amarenakersen, wat van de siroop, blauwe bessen en verkruimelde roze schuimpjes. Lekker met espresso en een glaasje vin santo.

Productie en styling: Cyn Ferdinandus