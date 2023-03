Chic kaassoufflétje in een koffiekopje

Een chic soufflétje in een koffiekopje, het perfecte paasbrunchgerecht. En ze kunnen zélfs in de magnetron.

Yvette van Boven Jan Luijk

Voor 4 kopjes • 60 g boter, plus extra voor het invetten

• 2 el Parmezaanse kaas, fijn geraspt

• 60 g bloem

• 250 ml melk

• snuf zout

• versgemalen zwarte peper

• snuf nootmuskaat

• 4 eieren, gesplitst

• 100 g gruyère (of andere kaas die je lekker vindt), geraspt

• 1 el verse dragon, fijngehakt Bereidingstijd: 30 min. (oven) of 13 min, (magnetron). Kcal.: 440 p.st.

Vet de kopjes in met boter en bestrooi met de Parmezaanse kaas zodat de kaas overal komt. Zet opzij. Smelt de boter met de bloem in een pan met zware bodem. Laat enkele min. bakken en roer de melk erdoor. Breng langzaam en roerend aan de kook tot het gaat binden. Haal van het vuur. Voeg zout, peper en nootmuskaat toe. Roer de eidooiers erdoor, gevolgd door de kaas en dragon. Zet opzij. Klop in een schone kom de eiwitten stijf met een snufje zout. Spatel het eiwit voorzichtig en in porties door het kaasmengsel en verdeel het ­beslag over de kopjes.

Oven

Verwarm de oven voor op 180 °C. Zet de kopjes in een braadslede of hoge lasagneschaal. Giet water in de schaal tot de kopjes voor de helft onder staan. Bak de soufflés in 20 min. goudbruin. Serveer direct.

Magnetron

Zet 3 min. in de magnetron op 1000 watt. Plaats de soufflés daarna nog 2 min. onder een hete grill voor een donkere bovenkant.

