Chic zalm-bietentorentje als voorgerecht

Dit heb je nodig

Voor 4 personen

• 4 kleine voorgekookte bietjes, drooggedept en in kleine blokjes

• 10 g bladpeterselie, fijngehakt

• 10 g bieslook, fijngehakt

• 1 tl scherpe mosterd

• 1 rode ui, fijngesnipperd

• 2 el citroensap

• 3 el lekkere olijfolie

• zeezout en versgemalen zwarte peper

• 1 rode grapefruit, dik geschild (ook het wit eraf!)

• 300 g zalmfilet, zonder vel, in kleine blokjes

• 125 g veldsla

• 1 bakje tuinkers of andere lekkere cress

Extra nodig:

• bakring Ø 8 cm



Bereidingstijd: 25 min. Kcal.: 420 p.p.