Chili met een dakje van zoete aardappel

Voor 4 personen

• 2 grote zoete aardappels, geschild en in de breedte in plakjes van ca. 1 cm

• zeezout en versgemalen zwarte peper

• 2 el olijfolie 2 uien, gesnipperd

• 1 groene paprika, in blokjes

• 1 rode paprika, in blokjes

• 4 tenen knoflook, fijngehakt

• ½ tl chilipoeder of naar smaak

• 1 el komijnzaad

• 1 el oregano

• 1 tl kaneel

• 800 g gepelde tomaten uit blik, kapot geknepen

• 1 limoen, rasp en sap

• 800 g gemengde bonen (bijv. La Bio IdeaFagioli Misti), afgespoeld en uitgelekt

• 250 g maïs uit blik

• 1 limoen

Bereidingstijd: 25 min. Oventijd: 15 min. Kcal: 520 p.p.