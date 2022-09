Chocola eten maakt je scherper en dat komt door dít fijne stofje

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat er een stofje in chocola zit waardoor je je aandacht beter kunt vasthouden. Maar let op: dit stofje zit niet in alle soorten chocola.

Chocola is goed voor de hersenen

Het gaat hier om het stofje flavanol. Cognitief neurowetenschapper Elkan Akyürek van de Rijksuniversiteit Groningen deed uitgebreid onderzoek naar dit stofje. Het zit in cacao en heeft allerlei voordelen voor je hersenen. Waaronder dus het verbeteren van je aandacht.

Flavanol

De onderzoeker zegt tegen het AD: “Flavanol verbetert de bloedstromen in je lichaam en hersenen. Dat heeft een positief effect op het vasthouden van je aandacht bij het uitvoeren van een taak. En wanneer je mentaal vermoeid bent, lijk je iets sneller te herstellen.”

Onderzoek

Tijdens het onderzoek moesten proefpersonen kleine taakjes uitvoeren, nadat ze chocolademelk voorgeschoteld kregen. In sommige gevallen zat er cacao met extra flavanol in het bekertje, in sommige gevallen niet. Wat bleek? De proefpersonen die wél flavanol kregen, waren sneller met hun taakjes.

Geen effect op geheugen

Ze deden de taken sneller, maar het was niet zo dat het geheugen ook beter werkte. De onderzoeker vergelijkt het met een situatie in de supermarkt: “Als je chocolade hebt gegeten, moet je niet verwachten dat je zonder boodschappenlijstje kunt gaan winkelen, omdat je brein alles niet opeens veel beter onthoudt. Maar mogelijk ben je wel iets eerder bij de kassa, omdat je je minder laat afleiden en je je boodschappen sneller kunt vinden.”

In welke soorten chocola zit het?

Een kleine side note: je vindt flavanol helaas niet in alle chocolade. Sterker nog: in chocola uit de supermarkt zit het vaak nauwelijks. “In het onderzoek werkten we met Belgische chocolade waarin de flavanol in de bonen door een speciale verwerking goed was geconserveerd. In pure en vooral donkere chocolade kun je het plantaardige stofje ook vinden”, aldus Elkan Akyürek. Ga dus voor donkere chocolade: “Vergeet ook niet dat chocolade voornamelijk bestaat uit suiker en vet, dus kies voor de juiste variant.”

Bron: AD