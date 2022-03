Chocolade-sandwich-koekjes gevuld met vanillecrème & notenpasta

Dit heb je nodig: Voor 20 tot 24 koekjes Voor de koekjes: • 300 g bloem (half havermout kan ook) • 100 g witte basterdsuiker • 1 zakje vanillesuiker • 200 g boter, in kleine blokjes • 1 eidooier of 1-2 el koud water Voor de vulling: • 85 g boter, zacht • 115 g poedersuiker • zaadjes van ½ vanillestokje • 200 g hazelnotenpasta of pindakaas (zonder de olie) Voor de garnering: • 200 g pure chocolade (minstens 72% cacao) • 15 g kokosolie Extra: • bakplaat, bekleed met bakpapier

Begin met de koekjes: meng bloem, basterdsuiker, vanillesuiker en een snuf zout in een kom en wrijf met de vingertoppen de klontjes boter erdoor tot een kom vol fijne kruimels. Meng de eidooier of het water kort door het deeg en druk dan tot een bal samen. Kneed zo kort mogelijk voor brosse koekjes, anders worden ze taai. Vorm tot een rol van 5 cm doorsnee die ­eventueel in twee delen - in een vershoudbakje past en laat een halfuur rusten in de koelkast. Verwarm de oven voor op 175 °C. Snijd met een dun, scherp mes dunne plakjes van 3-4 mm van het deeg. Haal de deegrol uit de koeling en rol het deeg uit en steek er cirkels uit van 5 cm Ø (circa 24 stuks of iets meer als het deeg nog niet op is). Leg ze op de bakplaat met enkele centimeters tussenruimte. Bak de koekjes in circa 15 minuten goudbruin en gaar. Laat ze daarna helemaal afkoelen.

Maak dan de vulling: mix de boter licht en luchtig met de poedersuiker en vanillezaadjes met circa 2 eetlepels (heet) water tot de suiker is opgelost en een witte crème is ontstaan. Besmeer nu de helft van de koekjes aan de onderzijde met de vanillecrème en de andere helft met de notenpasta. Druk voorzichtig van elk één helft met de besmeerde zijden op elkaar tot een gevuld koekje met twee verschillende laagjes ertussen. Zet ze een halfuurtje in de koelkast om steviger te worden.

Smelt de chocolade au bain marie of in de magnetron en roer er de kokosolie door. Haal de ­gevulde dubbeldekkers een voor een door de chocolade en schud overtollige chocolade eraf. Laat uitharden op bakpapier op een koele plaats.

Bereidingstijd: 1 uur + 10 min. Oventijd: 15 min. Wachttijd: 1 uur