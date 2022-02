Chocolicious: Choco-pistache-koekjes met chili & vanille

Dit heb je nodig: Voor de koekjes: • 100 g glutenvrije bloem • 100 g glutenvrij havermeel (of maal zelf havermout fijn) • 25 g rauwe cacao • ½ tl chilivlokken (of meer naar smaak) • ½ tl bakpoeder • ¼ tl zout • 125 g kokosolie of vegan boter, gesmolten • 175 g kokosbloem­suiker (of 200 g erythritol) • 1 tl vanille-essence • 1 klein eitje • 60 g pistachenoten, heel of grof gehakt Voor de topping: • 1 eiwit, losgeroerd • 15 g pistaches, gehakte • 2 el kokosrasp • ½ tl zoutvlokken • extra chilivlokken Extra: • mixer • bakpapier •bakkwastje

Meng de meelsoorten, cacao, chilivlokken, bakpoeder en zout in een kom. Mix in een beslagkom de superzachte kokosolie met de suiker en vanille tot een crème. Voeg het eitje toe en mix tot de suiker is opgelost. Spatel als laatste het droge mengsel plus de pistachenoten erdoor tot een deeg. Laat een halfuur in de koelkast stevig worden. Verwarm ondertussen de oven voor op 175 °C (onder- en bovenwarmte). Draai 20-25 balletjes van het deeg, leg ze op de met bakpapier beklede bakplaat en druk ze iets platter. Druk er strepen in met een licht nat gemaakte vork of laat de koekjes glad. Bestrijk tot slot met het losgeroerde eiwit en verdeel er de toppings over. Druk lichtjes aan en bak ze 15-18 minuten in de voorverwarmde oven – tot de koekjes gaar zijn en de topping lichtgekleurd. Laat ze volledig afkoelen op een rooster.

Bereidingstijd: 35 min. Oventijd: ca. 15 min.

Tip: de noten zijn door pinda’s, macadamia-, cashew- of pecannoten te vervangen.