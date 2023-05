Cocktail liefhebber? Probeer de bromosa eens

Deze cocktail bevat maar drie ingrediënten en is daardoor heel makkelijk te maken. Je hebt nodig: bier, wodka en jus d’orange. Een grappig detail: de verhoudingen maken niet uit. Doe een scheut van je favoriete bier samen met een shot wodka in een glas en doe er ook wat sinaasappelsap bij. Klinkt een klein beetje twijfelachtig, totdat je het proeft.

Hoewel de ‘bro’ in bromosa je misschien doet denken aan een mannendrankje, is dat het niet. Vrouwen kunnen gewoon gezellig meedrinken. In principe kun je ieder biertje kiezen, maar bedenk wel of die goed samengaat met sinaasappel. Sinaasappel kan goed gecombineerd worden met een wit- of weizenbier of een IPA.

Heb je de cocktail liever iets minder sterk? Dan kun je de wodka helemaal of gedeeltelijk weglaten. Net zo lekker!

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Alexa Bennett (@justalexbennett) op 22 May 2023 om 8:31 PDT

Bron: Biergondier