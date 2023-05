Continu zin om te snacken? Deze glucosetruc werkt altijd

Dat scheelt een hoop calorieën, dips en cravings.

Wat is glucose?

Glucose is een ander woord voor bloedsuiker en is één van de belangrijkste brandstofbronnen voor je lichaam. Wanneer je koolhydraten of suikers eet, zet je lichaam die om in glucose dat in je bloed terechtkomt en jou energie geeft.

Glucosepieken

Dit gaat niet altijd even goed, waardoor je bloedsuikerspiegel uit balans is. Je bloedsuikerspiegel is het suikergehalte dat op een bepaald moment in jouw lichaam aanwezig is. Wanneer er te veel glucose in je lichaam terechtkomt, ontstaat er een zogenoemde ‘glucosepiek’. Deze piek kan zorgen voor cravings, energiedips en duizeligheid.

De glucosetruc

De glucosetruc kan deze klachten verminderen. De truc van Jessie Inchauspé, ook wel de Glucose Goddess genoemd, bestaat uit een paar simpele stappen. Wanneer je die allemaal uitvoert, zorg je ervoor dat je bloedsuikerspiegel niet te veel stijgt. Zo ervaar je minder glucosepieken en heb je tussen de maaltijden door minder zin om te snacken.

Klinkt dat je als muziek in de oren? Ga dan aan de slag met het volgende stappenplan:

1. Zorg voor een hartig ontbijt

Wie houdt er nu niet van een zoet ontbijtje met kwark, muesli en wat fruit? Toch moet ik je teleurstellen, want juist zo’n fris en fruitig ontbijt leidt tot pieken in je bloedsuikerspiegel. Je kunt beter iets hartigs of eiwitrijks eten, zoals een stevige havermoutpap, een omelet, een sandwich of wat ongezoete yoghurt.

2. Eet in de juiste volgorde

Wanneer je eerst vezels, dan eiwitten en ten slotte koolhydraten eet, houd je je bloedsuikerspiegel stabiel. Dit werkt als volgt: eet bijvoorbeeld eerst de broccoli of salade, dan het blees en als laatste de rijst of aardappelen.

3. Ga voor een toetje in plaats van een zoete middag- of avondsnack

Ben jij dol op toetjes? Dan heb je geluk! Als je graag zoetigheid eet, dan kun je dit beter na een maaltijd eten dan als tussendoortje. Het dessert hoef je overigens niet gelijk na het avondeten naar binnen te werken. Je hebt er zo’n 90 minuten voor.

4. Probeer de azijntruc

Appelciderazijn wordt al regelmatig gebruikt om pieken in de bloedsuikerspiegel te voorkomen. Dit is overigens niet voor iedereen weggelegd, maar het is de moeite waard om het te proberen. Meng een eetlepel azijn met een glas water en drink dit op. Mocht je het niet wegkrijgen, dan kun je ook wat azijn gebruiken bij het maken van een saladedressing.

5. Beweeg na het eten

Wanneer je beweegt, gebruiken je spieren meer glucose waardoor je lichaam beter in staat is glucose op te nemen. Hierdoor is de kans op een piek een stuk kleiner. Ga daarom direct na het eten even een rondje wandelen.

6. Eet groenten voor je op pad gaat

Heb je een feestje voor de boeg? Eet dan van tevoren wat groenten. De vezels zorgen de hele avond voor een verzadigd gevoel. Zo voorkom je dat je chips, kaasjes en zoetigheden gaat snaaien.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Dr Rangan Chatterjee (@drchatterjee) op 15 May 2023 om 10:49 PDT

Heb je steeds vaker behoefte aan suiker of heb je last van suikerdips? Diëtiste Wendy legt uit waardoor dat komt en hoe je die dips voorkomt:

Bron: Healthline, Instagram, Freundin.de