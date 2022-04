Alvast een tip: maak de taart een dag van tevoren vanwege de lange wachttijd.

Dit heb je nodig voor de Oreo-taart: Voor de bodem:

• 350 g Oreo-koekjes of andere chocoladekoekjes

• 100 g boter, gesmolten Voor de chocolademousse:

• 250 ml mascarpone

• 4 eieren, gesplitst

• 450 g witte chocolade, in stukjes

• 25 g poedersuiker

• 250 ml slagroom



Voor de garnering:

• 1 el cacao

• ½ doosje witte Oreo’s



Extra nodig:

• keukenmachine

• springvorm 22 cm Ø, met passend bakpapier in een cirkel op de bodem (licht ingevet)

• (suiker)thermometer Bereidingstijd: 30 minuten. Wachttijd: 6 uur

Aan de slag

Begin met de bodem: maal de koekjes fijn in de keukenmachine en maal daarna de gesmolten boter even mee tot het gemengd is. Schep het kruim in de springvorm en druk aan met de bolle kant van een lepel – hoeft niet zo netjes – en zet in de koelkast.

Maak dan de chocolademousse: breng in een pan met dikke bodem de mascarpone al roerend tegen de kook aan. Klop de dooiers los, roer er vlot een beetje hete room door en giet dan het dooiermengsel bij de hete mascarpone. Roer flink door (ook goed over de bodem, tegen klonteren) tot de room bindt, maar niet heter dan 83 ̊C wordt. Haal de pan dan meteen van het vuur en laat al roerend de witte chocolade in de room smelten. Laat afkoelen en zet dan in de koelkast tot gebruik – een uurtje ongeveer.

Ontvet een (glazen) mengkom (zie tip hieronder) grondig en klop hierin de eiwitten stijf met eveneens goed ontvette gardes. Voeg in twee delen de poedersuiker toe, klop tot stijve pieken en de suiker is opgelost. Klop de slagroom bijna stijf en roer de witte chocoladeroom los. Meng beide voorzichtig door elkaar en meng tot slot in gedeelten ook het eiwit er voorzichtig door.

Schep de witte chocolademousse op de taartbodem en strijk zo glad mogelijk. Zet in de koelkast om op te stijven, zo’n 5 uur. Bestrooi de taart voor het serveren met cacao en garneer met een paar gehalveerde Oreo-koekjes.

Tip: Eiwitten opkloppen gaat het best in een glazen of metalen kom, omdat deze beter te ontvetten is dan een kunststoffen of houten schaal. Is de kom niet goed ontvet? Dan worden de eiwitten niet goed stijf.

Zo zorg je ervoor dat je taart langer vers blijft: