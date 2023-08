Crispy bloemkool met couscoussalade

Niet dol op de zachte textuur van gekookte bloemkool? Maak ’m crispy, geroosterd in de oven. Met de parelcouscous en de muntsaus een vegetarische maaltijd waarbij je het vlees niet mist.

Valentijn Dirks Saskia Lelieveld

Voor 4 personen • 1 grote bloemkool

• 5 el milde harissa

• 1 el olijfolie

• 2 el honing

• 1 teen knoflook, fijn geraspt

• zout en peper Parelcouscoussalade

• 250 g parelcouscous, voorgekookt volgens de aanwijzingen op de verpakking

• 15 g peterselie, grof gesneden

• 3 el kappertjes

• 5 snackkomkommers, gesneden in kleine blokjes

• 1 rode paprika, gesneden in kleine blokjes

• ½ ingemaakte citroen, vruchtvlees verwijderd en fijngesneden

• 3 el olijfolie

• sap van 1 citroen

• zout en peper Yoghurtmuntsaus

• 200 ml yoghurt

• rasp en sap van 1 citroen

• 10 g munt, fijn gesneden

• 1 el olijfolie

• 1 tl honing Bereiden: 45 min. Kcal: ca. 350 p.p.

Verwarm de oven voor op 220 ºC.

Breng een pan gezouten water aan de kook en kook de bloemkool in zijn geheel tot je er met een mes net doorheen kan prikken. Giet af, snijd de bloemkool in 4 parten en leg op een met bakpapier beklede bakplaat.

Meng de harissa, olijfolie, honing, knoflook, zout en peper en smeer de bloemkoolparten ermee in. Zet in de oven voor circa 20 min. of tot de marinade net begint te blakeren.

Maak ondertussen de parelcouscoussalade. Meng alle ingrediënten in een kom en breng op smaak met zout en peper.

Maak de yoghurtmuntsaus door alle ingrediënten te mengen.

Serveer op elk bord een bloemkoolwedge samen met de yoghurtmuntsaus en de parelcouscoussalade.

Styling: Annemieke Paarlberg | M.m.v.: Arket, H&M, elandenvanderhelst.nl (servies), Zara Home (tafelkleed), Fermob (stoelen), Kwantum (kussens en mandjes)