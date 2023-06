Crispy garnalen met spicy mayo

Polenta is perfect als knapperige jas voor garnalen en die zijn heerlijk in combinatie met de rijst met mais.

Yvette van Boven Oof Verschuren

Voor 4 personen • 1+ 1 el sriracha

• 3 el mayonaise

• 125 ml karnemelk

• 1 el cajunkruiden of gerookt paprikapoeder

• ½ tl knoflookpoeder

• 500 g grote rauwe gepelde garnalen

• 75 g polenta

• 3 el olijfolie

• mais van 2 kolven

• 2 teentjes knoflook, in schijfjes

• 300 g gekookte rijst

• 4 bosui, in fijne ringen

• 1 el boter

• sap van 2 limoenen

• zeezout en versgemalen zwarte peper Bereiden: 30 min. Kcal: 590 p.p.

Roer 1 el sriracha door de mayonaise. Zet opzij. Meng de karnemelk, de overgebleven lepel sriracha, cajunkruiden of gerookt paprika­poeder en het knoflookpoeder in een kom. Schep de garnalen erdoor. Giet de polenta in een ander schaaltje en haal de garnalen er een voor een doorheen. Zo, dat ze allemaal een laagje polenta hebben. Bewaar ze iets uit elkaar op een groot bord. Verhit 2 el olie in een grote sauteerpan op middelhoog vuur. Bak de garnalen in een enkele laag en iets uit elkaar tot ze krokant zijn. Het kan zijn dat je in porties moet bakken. Bak ze ongeveer 2 minuten per kant. Bewaar op een (warm) bord met een vel keukenpapier erop. Veeg de pan schoon en verhit er 1 el olie in. Voeg de maiskorrels en knoflook toe. Bak ze op hoog vuur. Schep de rijst erdoor, bak het flink op en voeg dan de bosui (houd wat apart voor de garnering), een klontje boter, het limoensap en zout toe. Bak alles kort om, schep in 4 diepe borden en verdeel de krokante garnalen erover. Serveer met een lik spicy mayo en bestrooi met wat extra bosui. Geef er limoen bij om erover uit te knijpen.

Styling: Annemieke Paarlberg. | Foodstyling: Oscar De Lint. | Productie en receptuur: Studio Van Boven. | Assistent Yvette: Charlot van Scheijen. | M.m.v. Dille & Kamille, Eland en van der Helst, Keramiek van Karen Knispel, Zara Home