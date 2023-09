Crispy sugarsnaps met garnalen & gember

Voor 4 personen

• 4 el zonnebloemolie

• 1 rode peper, in ringen, evt. zonder zaadjes

• 2 tenen knoflook, gehakt

• 1 flinke duimlengte verse gember, in lucifers

• 200 g sugarsnaps

• 200 g edamame, (sojaboontjes) diepvries of vers

• 1 paksoi, gewassen en in stukken van 3 cm

• 4 bosui, in fijne ringen

• sap van 2 limoenen

• 3 el vissaus, of naar smaak

• 4 el sojasaus, of naar smaak

• 300 g roze garnalen

• bosje (15g) verse koriander

• gestoomde pandanrijst

Bereidingstijd: 15 min. Kcal.: 300 p.p. (excl. rijst)